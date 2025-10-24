Le strade chiuse a Roma sabato 25 e domenica 26 ottobre

Sabato pomeriggio, in Centro, chiusure al traffico e deviazioni del trasporto pubblico per il corteo che andrà da piazza della Repubblica a piazza di Porta San Giovanni. Potature ai Parioli, mentre un’altra manifestazione è prevista da Pietralata a Rebibbia.

Domenica, chiusure in via dei Castani e via Cola di Rienzo per eventi. In zona Portuense, modifiche per la gara solidale “Corri con Chiara per la ricerca”. Chiusura con Lazio-Juventus allo stadio Olimpico. Tutte le informazioni sulla mobilità e i trasporti.

SABATO 25 OTTOBRE

Dalle ore 14 alle 18 è in programma una manifestazione da piazza della Repubblica a piazza di Porta San Giovanni, che comporterà chiusure, divieti e modifiche al trasporto pubblico. Il corteo sfilerà lungo viale Einaudi, piazza dei Cinquecento, via Cavour, piazza dell’Esquilino, via Liberiana, piazza di Santa Maria Maggiore, via Merulana, via dello Statuto, piazza Vittorio e via Emanuele Filiberto.

Temporanee chiusure al passaggio della manifestazione. I divieti di sosta saranno attivi in via Emanuele Filiberto (nel tratto compreso da piazza di Porta San Giovanni e via Domenico Fontana), viale Carlo Felice (da piazza di Porta San Giovanni a via Conte Rosso), piazza Vittorio (da via dello Statuto a via Emanuele Filiberto, solo lato giardini Nicola Calipari), viale Enrico De Nicola e viale Einaudi. Deviazioni o limitazioni per linee bus 3Bus, 5Bus, 14Bus, 16, 40, 51, 60, 64, 66, 70, 71 75, 81, 82, 85, 87, 92, 105, 117, 170, 223, 360, 590, 649, 714, 792, 910, H, C2, C3 e la Linea Cinema. Maggiori informazioni .

Sabato e domenica potature in via Ceracchi, tra Pinciano e Parioli. Sulla strada, tra via Sassoferrato e via Rubens, vietata la sosta. Tra le ore 7 e le 17.30, vietato anche il transito tra il civico numero 1 e via Rubens. Su un tratto, invece, la circolazione sarà regolata a senso unico alternato. Modifiche anche in via Sassoferrato e via dei Monti Parioli. Maggiori informazioni .

Nella giornata di sabato, per esigenze di ordine pubblico, ai Parioli saranno attivi divieti di sosta e fermata in via Gerolamo Frescobaldi, via Saverio Mercadante (tra via Frescobaldi e via Pergolesi) e via Raimondi (tra via Pergolesi e via Frescobaldi).

Via dei Fori Imperiali sarà isola pedonale per l’intero weekend. Deviate le linee bus 51, 75, 85, 87 e 118. Nella notte tra venerdì e sabato modifiche per la nMB. Solo sabato si sposta anche la 117 (linea festiva).

Nel pomeriggio di sabato, dalle ore 16.30 alle 18.30, possibili temporanee chiusure per una manifestazione da via del Peperino a via Liberato Palenco.

Il corteo passerà da via di Pietralata, via Tiburtina, via Raffaele Piria, via dell’Elettrodo, via di Casal de’ Pazzi, via Bartolo Longo, via San Leonardo Romito e via Emilio Treves. Divieto di fermata in via di Pietralata. Possibili temporanee chiusure e modifiche per le linee bus C5, 043, 111, 163, 211, 311, 341, 350, 424, 450 e 319.

Da ricordare che anche il sabato, oltre al venerdì, l’orario della metropolitana viene prolungato fino all’1.30 di notte. Dopo la conclusione del servizio metro, attive sugli stessi percorsi le linee bus nMA (metro A), nMB (metro B), nMB1 (metro B1) e nMC (metro C).

DOMENICA 26 OTTOBRE

Per il “Giubileo delle Equipe sinodali e degli Organi di partecipazione”, domenica mattina divieti di sosta e chiusure in zona San Pietro.

Via dei Castani (tra piazza dei Mirti a via dei Faggi), dalle ore 7, sarà chiusa al traffico per una manifestazione socio culturale. Deviate le linee bus 313, 542, 556 e C5. Maggiori informazioni .

A Prati, dalle ore 9 alle 19, è in calendario l’evento “Autoantiqua 2025”. Via Cola di Rienzo chiusa tra via Virgilio e via Cicerone. Deviata la linea bus 81.

In zona Portuense è in programma l’evento sportivo amatoriale “Corri con Chiara per la ricerca”. Tra le ore 10 e le 14, chiusure al traffico in via Tajani (da via Nicola Pellati a via Anselmo Ciappi), via Ciappi (da via Filippo Tajani a via Amilcare Cucchini), via Cucchini (da via Anselmo Ciappi a via Giuseppe Belluzzo), via Belluzzo (da via Amilcare Cucchini a via Ettore Paladini), via Paladini (da via Belluzzo a via Pellati) e via Pellati (da via Ettore Paladini a via Filippo Tajani).

Alle 20.45 si gioca Lazio-Juventus all’Olimpico. Già diverse ore prima della partita divieti di sosta e chiusure “a vista”, ovvero solo in caso di necessità, nelle strade attorno allo stadio.

Aree di parcheggio dedicate ai tifosi della Lazio nelle zone di piazzale Clodio e Villaggio Olimpico. 19 i collegamenti del trasporto pubblico che permettono di raggiungere l’area dello stadio: 2, 23, 31, 32, 53, 69, 70, 89, 168, 200, 201, 226, 280, 301, 446, 628, 910, 911, 982. Maggiori informazioni .

Maggiori dettagli e aggiornamenti in tempo reale sul sito di Roma Servizi per la Mobilità .

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.