Le strade chiuse a Roma sabato 7 e domenica 8 febbraio

Sabato le metropolitane seguono l’orario prolungato, con le ultime corse dai capolinea all’1:30 di notte.

Concluso il servizio metro, il servizio sugli stessi percorsi come ogni notte prosegue su bus. Con i collegamenti nMA (per la metro A), nMB e nMB1 (per la metro B-B1) e nMC (per la metro C).

Prosegue la chiusura temporanea iniziata il 2 febbraio in via dei Fori Imperiali tra largo Corrado Ricci e piazza Venezia. Il divieto di transito è in vigore per veicoli e pedoni e si è reso necessario per le operazioni di verifica sulle alberature presenti nell’area. Deviate le linee 51, 85, 87 e 118.

Il percorso della linea 51 da via Labicana prosegue per via Celio Vibenna, via di San Gregorio, stazione Circo Massimo/MB, piazza di Porta Capena, via del Circo Massimo, via Petroselli, via del Teatro Marcello, piazza Venezia, via del Corso, largo Chigi, piazza San Silvestro, via del Corso, piazza Venezia, via del Teatro Marcello, via Petroselli, via del Circo Massimo, metro B Circo Massimo, piazza di Porta Capena, via di San Gregorio, via Celio Vibenna, piazza del Colosseo, via Labicana .

Le linee 85 e 87, nella tratta piazza del Colosseo-piazza Venezia, deviano per via Celio Vibenna, via di San Gregorio, piazza di Porta Capena, stazione Circo Massimo/MB, via Petroselli e via del Teatro Marcello. La 118 nella tratta Porta Capena-piazza Venezia percorre nei due sensi di marcia via del Circo Massimo, via Petroselli e via del Teatro Marcello.

Da ricordare anche la chiusura di via Cavour, altezza largo Corrado Ricci, per la messa in sicurezza della Torre dei Conti. A spostarsi sono le linee 75, 117 e nMB.

Sabato 7 febbraio

Tra le 15:30 e le 18:30 cerimonia commemorativa con corteo nel quartiere Trieste. Partenza e arrivo della manifestazione saranno rispettivamente piazza Trasimeno e piazza Dalmazia. Itinerario su via Postumia e via Serchio. Possibili rallentamenti o momentanee deviazioni per le linee di bus 38, 80, 88 e 89.

Dalle 17 alle 19 si svolgerà un corteo dalla stazione metro Laurentina, giungerà in piazza Giuliani e Dalmati percorrendo via Laurentina e via Sinigaglia. È prevista la partecipazione di circa 150 persone. Saranno possibili modifiche ai percorsi delle linee 30, 31, 72, 73, 74, 671, 720, 723, 762, 763, 765, 772, e C7.

Domenica 8 febbraio

Per il mercato di Porta Portese le linee di bus 170, 719 e 781 sono deviate. Le linee 170 e 781 non transitano in via degli Orti di Cesare, via Carlo Porta, via Bernardino Passeri e via Cesare Pascarella, deviano in via Ettore Rolli.

La 719 non passa in via Carlo Porta, via Bernardino Passeri e via Cesare Pascarella e devia in via degli Orti di Cesare, via Antonio Pacinotti, piazza della Radio, via Ettore Rolli.

Dalle 9 alle 11 in zona Laurentina/Cecchignola si svolgerà la “Corsa del Ricordo 2026” con partenza e arrivo in via Sinigaglia e percorso lungo le strade della zona. Durante la manifestazione sportiva, saranno deviate le linee 762 (dalle 9 alle 10) e 763L (dalle 9 alle 11) con possibili modifiche al servizio anche per le linee 72, 74, 723 e C11.

Saranno momentaneamente sospese 9 fermate in via Pio Emanueli, 4 in via Gaurico, in via della Divisione Torino e in via degli Arditi, 3 in viale dell’Esercito, 2 in via Laurentina, in via Ragazzi del ’99, in vicolo Colle della Strega e in via Marino Ghetaldi, una in via Francesco de Suppè, in via degli Artificieri, in via della Canzone del Piave, in via Matteo Bartoli, in via Riccardo Gigante, in via dei Genieri, in piazza Lodovico Cerva e in via Natale Krekich.

Dalle 16:45 alle 17:30 si svolgerà una processione da piazza Mignanelli alla Basilica di Sant’Andrea delle Fratte con percorso su via di Propaganda, strada dove dalle 13 sarà in vigore il divieto di sosta. Possibili chiusure al traffico nel corso dell’evento.

Maggiori dettagli e aggiornamenti in tempo reale su atac.roma.it e romamobilita.it

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.