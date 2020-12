“Le tradizioni attraverso gli occhi dei bambini” 2020

Giovedì, 10 dicembre 2020, ore 19:00 (ore 20:00 in Romania), l’Accademia di Romania in Roma, la Diocesi Ortodossa Romena in Italia, l’Associazione “Insieme per l’Athos – Onlus” e la Radio Romania, con il patrocinio dell’Ambasciata di Romania in Italia e dell’Ambasciata di Romania presso la Santa Sede, trasmetteranno sulle pagine Facebook dell’Accademia di Romania in Roma:https://www.facebook.com/AccademiaDiRomania/, della Diocesi Ortodossa Romena in Italia:https://www.facebook.com/episcopia.ortodoxa.italiei e dell’Associazione “Insieme per l’Athos–Onlus”:https://www.facebook.com/insiemeperathosonlusla quinta edizione del concerto di canzoni natalizie Romene (Colinde): “Le tradizioni attraverso gli occhi dei bambini”, che quest’anno è stato registrato, senza la presenza del pubblico e nel rispetto di tutte le norme anti-covid, presso la Chiesa San Profeta Geremia di Guidonia. Il concerto, attraverso i social network, potrà essere seguito dall’Italia, dalla Romania, nonché da altri paesi.

Lo scopo di questa iniziativa è quello di sostenere e condividere il significativo patrimonio culturale legato alla tradizione dei canti natalizi romeni che rappresentano non soltanto una pagina di poesia popolare e colta, ma anche un concentrato di elementi fondamentali della fede cristiana. Infatti, per il loro stretto legame con la storia, i costumi e le tradizioni del suo popolo, le “colinde” rappresentano una delle più significative espressioni della cultura romena. Si tratta di un rito natalizio unico e speciale che la Romania ha gelosamente conservato e tramandato nei secoli, da una generazione all’altra. Un altro obiettivo degli organizzatori è quello di esaltare il ruolo delle parrocchie romene e delle istituzioni culturali, che permettono ai bambini romeni nati nella Penisola italiana di scoprire la cultura e le tradizioni del loro paese, di mantenerle e trasmetterle alle generazioni future.

A questa quinta edizione dell’evento “Le tradizioni attraverso gli occhi dei bambini” parteciperanno cori provenienti da diverse parrocchie ortodosse della regione Lazio:Coro della Parrocchia L’Entrata di Gesù in Gerusalemme di Roma, Coro della Parrocchia San Profeta Geremia di Guidonia e – per la prima volta – il Gruppo Nepsis della Parrocchia Ascensione della Croce di Roma. Lo spettacolo verrà presentato da tre bambini romeni: Giulia Puschiu, Miriam Cosma ed Robert Alexandru Angheluș, nati in Italia e molto sensibili alle tradizioni trasmesse dai loro genitori, che hanno imparato a conoscere ancora meglio frequentando le parrocchie ed i corsi di lingua romena

L’evento è promosso, come media partner, da: agenzia di stampa italiana Askanews, Gazeta Românească e dalle emittenti televisive TVR Internazionale e Trinitas Tv.