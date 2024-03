Caro direttore di Abitare A,

debbo purtroppo segnalare che comunicazione riguardante edicola storica di piazza dei Gerani non è stata pubblicata nel numero di marzo in contrasto con un impegno assunto.

Considerato che nel numero di gennaio 2024 di Abitare A era stata pubblicata una integrazione all’elenco delle attività storiche del Municipio V, si chiedeva di inserire in pubblicazione una ulteriore integrazione per l’area di Centocelle, riguardante l’edicola storica di Piazza dei Gerani gestita da Orietta Galli, la quale, prima ha collaborato con il padre Corrado Galli e poi dagli anni Ottanta ha assunto direttamente la gestione dell’edicola, che ancora oggi rappresenta un punto incontro e socializzazione per il quartiere.

Fabio Di Ricco

Caro Fabio Di Ricco,

hai perfettamente ragione e intanto pubblichiamo questa integrazione sul nostro sito e poi lo faremo nel numero di aprile del cartaceo. Purtroppo accade, soprattutto a chi è vecchio come me di dimenticare delle cose che non dovrebbe. Quindi chiedo scusa alla gentile Orietta Galli e a te

Cordiali saluti

