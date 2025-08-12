Linea G: via libera definitivo alla Tramvia Termini–Tor Vergata

Il sogno di un tram che colleghi il cuore di Roma all’università di Tor Vergata è più vicino che mai.

Dopo mesi di attesa, battute d’arresto e colpi di scena, il progetto della futura linea G ha finalmente ottenuto il via libera definitivo dalla conferenza dei servizi.

Ora resta solo l’ultimo passo: la gara d’appalto, che il Campidoglio punta a bandire entro la fine dell’anno.

Una vittoria dal sapore dolce, soprattutto se si pensa che a novembre 2024 tutto sembrava destinato a naufragare. L’università di Tor Vergata, infatti, aveva espresso un parere negativo.

La soluzione è arrivata con un’idea ingegnosa: il “viadotto Sorbona”, un ponte pensato per far correre i tram sopra via della Sorbona, proprio ai margini dell’ateneo, senza interferire con la viabilità circostante.

L’entusiasmo nel Municipio V è palpabile. “Questo progetto rivoluzionerà la mobilità sostenibile a Roma – esulta l’assessora alla Mobilità Maura Lostia – offrendo un collegamento rapido ed efficiente tra il centro e importanti aree universitarie e residenziali”.

Anche l’assessore al Verde, Edoardo Annucci, ne sottolinea il valore strategico: “Connetterà il centro con tre municipi del quadrante est, due università e la nuova linea tramviaria Ponte Mammolo–Subaugusta. E grazie alle connessioni con il Grab e la ciclabile di viale Palmiro Togliatti, favorirà forme integrate di mobilità urbana, nel segno della transizione ecologica”.

Il tracciato della Termini–Tor Vergata sarà lungo 13,3 chilometri, con 25 fermate, attraversando i municipi I, VI e VII. Alla base c’è la trasformazione dell’attuale ferrovia Roma–Pantano, nella tratta Laziali–Giardinetti.

L’opera, finanziata dal Ministero delle Infrastrutture con 231 milioni di euro, è destinata a diventare una delle più importanti infrastrutture capitoline degli ultimi decenni.

L’assessore alla Mobilità del Comune, Eugenio Patanè, ha confermato la tabella di marcia: “Entro fine 2025 vogliamo affidare i lavori, così da poter iniziare lo smantellamento della vecchia linea già nei primi mesi del 2026, subito dopo l’aggiudicazione”.

Quando sarà realtà, la linea G non sarà solo un tram: sarà un filo verde che unirà il centro di Roma, le sue università e i quartieri dell’est, accorciando distanze e cambiando per sempre il modo di muoversi nella Capitale.

