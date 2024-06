Lo spuntino dopo cena nelle diete

Le persone che seguo nella pratica quotidiana da nutrizionista si domandano perché inserisco uno spuntino dopo cena.

Le risposte sono due: primo perché chi segue un piano alimentare potrebbe avere fame dal momento che quasi tutti andiamo tardi a letto, secondo perché a me piace magiare qualche cosa quando, la sera tardi, sono steso sul divano a leggere un libro con la televisione accesa… prima di andare a letto, non so mai se ho visto la Tv oppure ho letto… ahahah

Per chi non gradisce lo spuntino serale consiglio di sostituirlo con 20 gr di noci da aggiungere a una fresca insalata a cena.

Perché aggiungere le noci nell’insalata?

La noce è un alimento versatile, ideale per potenziare i benefici dell’insalata per la salute, la linea e il benessere psicofisico.

Nello specifico vado ad elencare i vantaggi delle noci aggiunte…

Hanno un effetto antinfiammatorio , contrano stress ossidativo e l’infiammazione del corpo, due condizioni che aumentano il rischio di andare incontro a malattie e disturbi e di invecchiare prima e più rapidamente.

, contrano stress ossidativo e l’infiammazione del corpo, due condizioni che aumentano il rischio di andare incontro a malattie e disturbi e di invecchiare prima e più rapidamente. Determinano un aumento della quota di fibre sazianti che rallentano l’assorbimento degli zuccheri del pasto, favorendo un maggiore senso di pienezza . Inoltre garantiscono grassi e proteine che contribuiscono alla sazietà.

. Inoltre garantiscono grassi e proteine che contribuiscono alla sazietà. Le noci racchiudono nutrienti preziosi per l’ equilibrio emotivo ; tra questi spiccano gli acidi grassi essenziali che partecipano alla sintesi dei neurotrasmettitori del benessere quali la serotonina, conosciuta anche come l’ormone del buonumore.

; tra questi spiccano gli acidi grassi essenziali che partecipano alla sintesi dei neurotrasmettitori del benessere quali la serotonina, conosciuta anche come l’ormone del buonumore. Aggiungere le noci nelle insalate aumenta la quota di fibre, già nominate, di cui si nutrono i batteri intestinali, il cui equilibrio influenza, ulteriormente e positivamente, l’umore.

Aggiungere le noci nelle insalate permette di assicurarvi minerali preziosi quali il calcio, il magnesio, il potassio.

Per approfondimento:

https://www.facebook.com/BONUMVITAENUTRIZIONE

Questo articolo è stato utile o interessante?

Sostieni Abitarearoma clicca qui! ↙

clicca qui! ↙