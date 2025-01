“L’onorevole famiglia Cannavota” in scena al Teatro delle Muse 

In scena al Teatro delle Muse, in Via Forli 43 la commedia “L’onorevole famiglia Cannavota” in un’unica data: 22 gennaio 2025.

Il testo e regia sono di Stefano Magagna

La vita tranquilla, non più di tanto, del pensionato onorevole Cannavota, succube dei soprusi e delle imposizioni di sua moglie Carla, viene stravolta dalla presenza delle sorelle di quest’ultima, una, Agnese, ex suora e l’altra, Suor Gina, madre superiora in una struttura d’accoglienza il cui arrivo provoca risvolti tra il serio e il faceto.

Si tratta di una commedia leggera, brillante, con presenze inquietanti e un lieto fine a sorpresa.

Una rappresentazione, insomma, esilarante, interpretata dalla Compagnia teatrale 5° Piano senza Ascensore, già applauditissima al Teatro 7Off di Roma.

I componenti, attori per passione, sono: Antonella Guerra, Daniela Ippoliti, Giulia Zappone, Massimo Santolini, Diego Maria Pagnoni, Rebecca Murano e Tzila e Sara Walden.

La divertente e al contempo un po’ inquietante pièce, scritta e diretta da Stefano Magagna, ha una tale forza espressiva da trascinare lo spettatore dalla prima all’ultima scena, in una continua risata e applausi spontanei.

Il Teatro delle Muse, situato in Via Forlì, 43, dispone, tra galleria e platea, di 182 poltrone, tutte con perfetta visuale, nonché di un elegante foyeur con bar.

INFO: Tel. 06 4423 3649

