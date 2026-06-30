A Monte Compatri debutta “Teatro sotto le stelle”

Dal 3 al 12 luglio 2026 le piazze del centro storico di Monte Compatri si trasformeranno in un grande palcoscenico all’aperto grazie a “Teatro sotto le stelle”, la nuova rassegna dedicata al teatro e alla cultura dal vivo promossa dal Photo Club Controluce APS in collaborazione con il Comune di Monte Compatri.

Gli spettacoli si svolgeranno alle ore 21 in Piazza del Duomo e al Belvedere di Piazza della Repubblica, offrendo al pubblico cinque serate di emozioni, divertimento e riflessione nel suggestivo scenario del borgo tuscolano.

La manifestazione nasce con l’obiettivo di riportare il teatro tra le persone, valorizzando gli spazi urbani come luoghi di incontro, partecipazione e crescita culturale. Il programma propone spettacoli diversi per linguaggio e contenuti, capaci di coinvolgere pubblici di tutte le età.

Ad aprire la rassegna, venerdì 3 luglio in Piazza del Duomo, sarà One Shot della Compagnia Teatro del Libero Scambio, spettacolo di improvvisazione teatrale in cui il pubblico contribuisce direttamente allo sviluppo della scena.

Sabato 4 luglio sarà la volta de L’Elmo Misterioso, oratorio musicale per cantastorie scritto e interpretato da Daniele Mutino con I Musici della Storia Cantata, un racconto che affronta il tema universale del rapporto tra amore e guerra.

Gli appuntamenti proseguiranno al Belvedere il 10,11 e 12 luglio con Il Barone Rampante, adattamento teatrale dell’opera di Italo Calvino proposto da Botteghe Invisibili, con Ribelli di Indaco TeatroGiovani, dedicato ai grandi personaggi anticonformisti della storia e della letteratura, e con la serata conclusiva che vedrà in scena La Capitanesa de Romolan di ElisettaStilt e, a seguire, Pulcinella nella Luna del Teatro Origine, spettacoli ispirati alla tradizione della Commedia dell’Arte.

“Teatro sotto le stelle” rappresenta una nuova occasione per vivere il centro storico di Monte Compatri attraverso la cultura, trasformando per cinque serate le piazze cittadine in luoghi di spettacolo, condivisione e partecipazione.

Ingresso libero.

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