Lot8 / The Trullo Sequence: la danza riscrive la periferia sud-ovest di Roma

La danza urbana abita i limiti della città, trasformandoli in palcoscenico. Gli spazi condivisi diventano luoghi di racconto, i gesti quotidiani si fanno linguaggio coreografico, le relazioni che animano un quartiere emergono come materia viva della scena.

Tra architetture popolari, cortili, passaggi e spazi comuni del Lotto 8 al Trullo – nella periferia sud-ovest di Roma – sabato 13 giugno alle ore 19.00 prende forma The Trullo Sequence, performance site-specific ideata da Sil Marti nell’ambito di Pillole Urbane e della settimana del Roma Borgata Festival al Trullo.

Frutto di una residenza artistica sviluppata nel quartiere dall’8 al 13 giugno, il progetto trasforma il tessuto urbano in un luogo di osservazione, ascolto e partecipazione.

Non un intervento calato dall’alto, ma un processo che nasce dal dialogo con il territorio, con le sue architetture, i suoi abitanti e le dinamiche che ogni giorno ne definiscono l’identità: cuore della mission del Roma Borgata Festival e della sua direttrice artistica, Alessandra Muschella.

The Trullo Sequence indaga le dinamiche del quotidiano e quelle azioni apparentemente invisibili che costruiscono la vita collettiva: la cura, il lavoro, l’incontro, l’attesa, la convivenza.

I corpi dei performer emergono nello spazio, lo attraversano e progressivamente vi si dissolvono, facendo affiorare la complessità delle relazioni che abitano il quartiere e ridefinendo il Lotto 8 come paesaggio condiviso, insieme intimo e pubblico.

La performance invita il pubblico a prendere parte a un’esperienza condivisa in cui i confini tra osservatore e spazio osservato si fanno più fluidi. Le architetture quotidiane diventano scenografia naturale, mentre la danza costruisce nuove prospettive da cui guardare luoghi spesso percepiti soltanto come spazi di passaggio. Ne emerge una mappa sensibile del quartiere, capace di raccontarne memorie, fragilità, energie e possibilità.

Il lavoro si articola in cinque sequenze coreografiche che accompagnano il pubblico lungo differenti punti di vista sul Lotto 8. Pelle Pubblica apre l’esperienza attraverso una dimensione di ascolto reciproco e presenza collettiva; Architetture della Cura trasforma i gesti quotidiani in una coreografia della relazione; Scacchiera indaga il dialogo e il confronto tra i corpi; Del Vento attraversa i temi della memoria e del movimento; Sul Margine esplora il confine come spazio di libertà e trasformazione.

Attraverso la progressiva articolazione dello sguardo e del movimento, The Trullo Sequence costruisce una riflessione sul rapporto tra individuo e ambiente urbano, mostrando come i margini della città possano diventare luoghi di produzione culturale, incontro e immaginazione collettiva.

Il progetto è a cura di ACSD KODANCE/&KO. Concept, regia e coreografia di Sil Marti, con l’assistenza coreografica di Giulia Federico.

LOT8 / THE TRULLO SEQUENCE

13 giugno 2025, ore 19

ATER Lotto 8 – Quartiere Trullo, Roma

A cura di ACSD KODANCE/&KO

Concept, regia e coreografia: Sil Marti

Assistente coreografa: Giulia Federico

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