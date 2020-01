Lulù, di e con Ambra Cianfoni al Teatro di Tor Bella Monaca

Mercoledì 8 gennaio 2020 ha debuttato al Teatro di Tor Bella Monaca, con grande riscontro da parte del pubblico, Lulù, di e con Ambra Cianfoni.

Cianfoni ha sorpreso ancora una volta per la sua freschezza, dovuta in parte alla giovanissima età e in parte al saper cogliere sempre quella giovinezza imperitura che alberga in ciascuno di noi.

Insieme al suo compagno Nino, l’eccellente fisarmonicista Paolo Rozzi, Lulù ci accompagna in un viaggio colmo di emozioni, in un interminabile giro di giostra sulle rive del Tevere, sotto Ponte degli Angeli, divenuta sua casa.

Attraverso i brani della tradizione romana Lulù ci racconta la sua storia, una storia di vita dove le difficoltà non eclissano mai del tutto sogni, speranze, attese; anzi sono proprio le difficoltà a rafforzare l’amore per se stessa, per il suo Nino, per la vita. Una prova assolutamente convincente, degna di un’attrice che da anni milita nella compagnia di Montesano con ruoli di primaria importanza. Lo spettacolo merita ulteriori palcoscenici.​

G. Ar.