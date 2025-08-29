Magliana, scoperta discarica abusiva con rifiuti pericolosi: denunciato 60enne

Nuovo intervento della Polizia Locale di Roma Capitale contro i reati ambientali. Gli agenti dell’XI Gruppo Marconi, impegnati in una serie di controlli nella zona della Magliana, hanno scoperto un vasto deposito abusivo di rifiuti speciali, pericolosi e non, su un terreno agricolo.

La scoperta

Nell’area, trasformata in una vera e propria discarica, erano ammassati estintori, pneumatici, frigoriferi in disuso, tubi di plastica, motori nautici, bombole di ossigeno, pannelli in alluminio, materiali ferrosi e legnosi, oltre a rifiuti di vario genere.

Gli agenti hanno trovato anche un’area ricoperta da residui di combustione, segno di una pratica sistematica di smaltimento illegale tramite roghi.

Sequestro e denuncia

Visti la gravità e il carattere continuativo delle violazioni, il sito è stato posto sotto sequestro per violazioni alla normativa ambientale (D.Lgs. 152/2006). Denunciato un uomo italiano di circa 60 anni, accusato non solo di reati ambientali ma anche di occupazione abusiva di suolo pubblico.

Indagini in corso

Durante le ispezioni, gli agenti hanno individuato anche parti di veicoli e rottami meccanici, circostanza che ha aperto un nuovo filone di indagini per verificare eventuali attività illecite legate allo smontaggio e gestione di componenti automobilistici.

La Polizia Locale sottolinea che i controlli proseguiranno nei prossimi giorni, con l’obiettivo di contrastare la piaga dello smaltimento illegale dei rifiuti e tutelare la salute pubblica e l’ambiente.

