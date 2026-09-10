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Maltempo a Roma e provincia: oltre 120 interventi dei Vigili del Fuoco, automobilisti salvati dall’acqua all’Aurelia e all’Eur

Migliaia di chiamate ai centralini per allagamenti in casa, alberi e pali abbattuti. A Velletri fulmine centra un pino di 25 metri

Federica Esposito - 10 Settembre 2026

Un bilancio pesante quello stilato dalla sala operativa del Comando dei Vigili del Fuoco di Roma a seguito della violenta ondata di maltempo che ha colpito la Capitale e l’area metropolitana.

Le squadre di soccorso hanno portato a termine oltre 120 interventi d’urgenza per rimuovere alberi e ramaglie pericolanti, oltre a diversi pali della rete telefonica crollati sulle sedi stradali.

Parallelamente, i centralini dei soccorsi hanno registrato migliaia di segnalazioni da parte di cittadini rimasti con appartamenti e garage allagati dal violento nubifragio.

Salvataggi in extremis e strade come fiumi

L’ondata d’acqua e fango ha sorpreso numerosi automobilisti in transito, trasformando diverse arterie viarie in vere e proprie trappole:

Salvataggi all’Aurelia e all’Eur: In via della Stazione Aurelia, all’incrocio con via dei Bevilacqua, la squadra 6/A di Nomentano ha messo in salvo diversi conducenti rimasti intrappolati nell’abitacolo delle proprie autovetture stallo nella carreggiata allagata. Analoga situazione d’emergenza si è verificata lungo via Cristoforo Colombo, all’altezza di viale Europa.

Emergenza in provincia: Nel comune di Velletri, i pompieri sono intervenuti per mettere in sicurezza un imponente pino alto 25 metri sferzato e gravemente danneggiato da un fulmine.

Voragini sull’asfalto: Il violento afflusso d’acqua ha dissestato la pavimentazione stradale in diverse zone della provincia, provocando l’apertura di pericolose voragini.

Interventi senza sosta e coordinamento sul territorio

Il personale dei Vigili del Fuoco sta operando ininterrottamente su tutto il territorio provinciale per scongiurare il ferimento di passanti e automobilisti a causa del crollo improvviso di fusti o rami compromessi.

Mentre restano attualmente circa 50 chiamate in attesa di svolgimento, le operazioni proseguono in stretta sinergia con i pattugliamenti della Polizia di Roma Capitale e delle polizie locali dei vari comuni interessati dal nubifragio per la gestione della viabilità e la messa in sicurezza dei punti critici.

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