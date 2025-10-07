Manifestazione per la Mobilità Sostenibile a Roma: appello di Legambiente

Legambiente, insieme ad associazioni e realtà della società civile, invita tutti a partecipare alla Manifestazione per la Mobilità Sostenibile a Roma, sabato 11 ottobre 2025, in Via Guido Reni (lato Ponte della Musica) dalle 15:00 alle 17:00.

“Partecipiamo insieme per una Capitale più bella e vivibile”, dichiara Roberto Scacchi, responsabile nazionale mobilità e presidente regionale di Legambiente. “Vogliamo sostenere tutti i progetti che rafforzano il trasporto pubblico, le tramvie, le piste ciclabili, il sistema di sharing mobility, le corsie preferenziali e tutte le iniziative di mobilità sostenibile. Andiamo in bici, a piedi, con monopattini condivisi o con i mezzi pubblici: facciamo vedere concretamente il nostro sostegno ai progetti già avviati e la spinta a quelli che attendiamo ancora”.

Secondo le ultime analisi, il numero di automobili sulle strade di Roma continua ad aumentare, occupando spazio urbano e congestionando la città.

Per superare il dominio del trasporto privato, Legambiente indica cantieri della transizione ecologica e una cittadinanza consapevole e attiva come le risposte più efficaci.

L’appuntamento è in Via Guido Reni, tra il futuro GRAB (Grande Raccordo Anulare delle Biciclette) e il Lungotevere, arterie urbane simbolo della quotidiana invasione di traffico e inquinamento.

Una mobilitazione pensata per richiamare l’attenzione sui danni del traffico, sull’invivibilità e sulla sicurezza stradale, e per non distogliere mai lo sguardo dalle troppe famiglie colpite da tragedie stradali.

