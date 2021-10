Mario Falconi è il nuovo presidente del X municipio

Dopo il ballottaggio del 17 e 18 ottobre 2021 è stato eletto il presidente del Municipio Roma 10.

Mario Falconi candidato per il centrosinistra ha ottenuto la maggioranza dei voti con il 53,28% mentre il candidato del centrodestra Monica Picca si è fermato al 46,62%.

Come voti in assoluto Falconi ne ha raccolti 36.429, decisamente molti in più rispetto ai 21.190 del primo turno.

Il centrodestra ha praticamente solo confermato quelli presi al primo turno passando da 31.522 a 31.944.

L’affluenza è stata bassa: 37,69%; al primo turno fu il 46,78%.

Commento al voto

Abbiamo vinto!!

Grazie a tutti i cittadini del X Municipio per la fiducia riposta in me e nella nostra squadra! È un onore poter servire, da uomo libero, i miei concittadini. Farò del mio meglio per restituire a questo territorio quanto mi è stato dato in tanti anni!

Un caloroso in bocca al lupo a Roberto con cui governeremo in unione d’intenti per far rinascere Roma ed il nostro territorio!

È il nostro momento!

Ringrazio Monica Picca per avermi chiamato e fatto gli auguri di un buon lavoro, sono certo che visto l’amore che ci lega al Municipio X sapremo trovare una fattiva collaborazione.

Grazie a tutti coloro che si sono impegnati candidandosi prima alle primarie e successivamente alle elezioni amministrative, che tale impegno sia una strada per le prossime generazioni!

Ad maiora!

Mario Falconi

Voglio ringraziare i tanti che hanno creduto nella mia candidatura… però lo strumento della democrazia ha premiato l’altro concorrente!! Onore a lui… spero faccia il bene di questo territorio.

Amo il X Municipio come casa mia e gli auguro il meglio…

Monica Picca