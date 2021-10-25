Tutte le preferenze ottenute dai candidati al Consiglio del X municipio

Tutte le preferenze ottenute dai candidati al Consiglio del X municipioDopo le elezioni del 3 e 4 ottobre 2021
Di seguito riportiamo le preferenze totalizzate dai candidati alla carica di consigliere del Municipio Roma 10 alle votazioni del 3 e 4 ottobre 2021.
Mario Falconi è il nuovo presidente del X municipio
Partito Comunista
LAURA MONTECCHI 25
GIAMPAOLO BELLUCCI 20
CLAUDIA CECCHINI 1
FULVIO CILENTO 0
TOMMASO ESPOSITO 0
IVANO FIORAVANTI 0
LAURA FRESU 0
LUIGI STAZI 0
STEFANO MACRI 0
SILVIA MINISCALCO 0
LUCA PANTELLINI 2
LUCIANO PIACENTINO 0
ANDREA PIEVAIOLI 0
ANDREA POMENTI 2
GIULIANA ROSATI 0
INGRID SATTEL 1
ROBERTO STIVALA 0
MAURO TOPPI 0
STEFANIA VASSURA 2
Lega
ALESSANDRO AGUZZETTI 409
STEFANIA ANGELINI 82
MONICA BARTOLUCCI 114
VALTER BERRUTO 218
GIANFRANCO BONO 280
BIANCA BRAVACCINI 340
MAURIZIO COLUCCI 180
FABIO COMIDA 83
MAURO CONTI 88
PABLO DE LUCA 100
FRANCESCA DE CESARE 227
CLAUDIA DOMINICI 85
SIMONA FANCELLO 99
SIMONA FARES 116
MARCO TULLIO MAMBOR 309
LUCA MANTUANO 489
MASSIMILIANO METALLI 133
CATERINA RAGANELLA 91
ANTONELLA RITI 189
ANTONIO SABATINO 71
GIOVANNI SALIS 123
MATTEO SAMPIERI 295
DIEGO SIANO 272
CARMINE STORNAIUOLO 157
Lista Civica Michetti
AUGUSTO BONVICINI 75
MARCO BOZZARINI 23
ROBERTA CAPPELLUTI 1
ROBERTO CARRARA 6
ANDREA CERRETO 20
MICHELA CORSI 26
FEDERICO COLELLA 15
ALESSANDRA MACELLARI 9
ELISA MURRU 2
ALESSANDRO PANFILO 15
STEFANIA PIETROBATTISTA 11
PAOLO ROSSINI 19
FRANCESCO RUGGIERO 77
MARIA GRAZIA SIMONI 0
ANTONELLA SOLEMETITE 2
ANTONIO SORRENTI 1
MASSIMILIANO STAFFA 23
MAURIZIO TAGLIACOZZO 11
GIULIANA TARQUINI 9
CINZIA ZORZAN 49
Fratelli d’Italia
PIETRO MALARA 991
GIUSEPPE DE MARTINO 137
PIERFRANCESCO MARCHESI 545
SARA ADRIANI 611
FABRIZIO GIUSEPPE ALLIA 119
ISABELLA BRUGALETTA 26
DARIO COLOGGI 196
GIUSEPPE CONFORZI 651
TOMMASO D’ANNIBALE 393
FABIO DELLA VENTURA 132
SABRINA DI GIACOMO 224
FABIO GALIETI 41
FEDERICA GIOVANNUCCI 171
FRANCESCO INGENITO 167
GIANCARLO LAINO 176
STEFANO MARIA LUSTRI 5
GRETA MANDOLESI 524
LARA MIGNEMI 372
GIORGIA MITRANO 428
DANIELA SALUSTRI 41
ANNA SEBASTA 136
MAURO TASSETTI 66
ADRIANA VARTOLO 292
LUCA ZAMAGNI 420
Rinascimento Sgarbi Cambiamo Roma
RAFFAELLA BUGLIAZZINI 22
FABRIZIO CAMBA 16
ALESSANDRO CASTELLANO 6
CARLO COLALENTI 6
ALBERTO COLANTUONO 0
VALENTINA COLICCHIA 27
ALESSANDRA CORRADINI 15
RENATA CORRADINO 36
ANDREA ARDUINO D’ADDESSI 25
ANTONIO DELLE MONACHE 65
DIEGO FALCONE 15
CLAUDIO FERRARO 3
GABRIO FORTI 53
EMANUELA GUTTORIELLO 3
VALENTINA MAMMOLA 1
ENRICO MARACCI 2
CINZIA MICOZZI 4
VITTORIO SELLI 15
STEFANO TONELLI 118
ROBERTO TRIFONE 8
Picca Presidente
STEFANO VAGNI 127
MAURO CALZAVARA 44
LEONORA CARDUCCI 76
MARIA CLOTILDE CHECCHI 1
SIMONA CIOTOLI 67
GIUSEPPE CIRILLO 21
MAURIZIO DE LUCIA 53
ALESSIA DEL MUTO 23
FABIANA DI CURZIO 26
VALERIO DOMENICI 43
VALENTINA DOMINIYANNI 9
ALESSIA FRASCHETTI 7
FABRIZIO GABELLI 50
PASQUALE GAMBARDELLA 0
GIANCARLO GNEME 36
ENRICO MILANI 13
DANIELA POSTIGLIONE 19
GIANCARLO ROSINI 16
EVALDO SEBASTIANI 34
MARCO TACCONI 4
CRISTINA LOREDANA TRAPANI 24
Forza Italia
GIANFRANCO ALFONSI 22
ANDREA ANTONELLI 195
FABRIZIO ASTUTI 87
MICHELE BELLO 12
MARIAN COBZARU 23
GIADA CUTRONE 87
GIANNI D’ALESSANDRI 27
EDOARDO D’ASCENZI 19
ANNA DI LELLA 88
LORENZO DI MATTIA 35
GABRIELLA FARDELLA 10
ANDREA FIORINI 21
LAURA FORTUNATO 29
ELISA GUTTORIELLO 36
CAMILLA MAIORISI 23
Atef METWALLY 83
ROBERTA MILLOZZI 16
MARIA GAIA PENSIERI 72
FRANCO RUGGIERI 55
GIULIANA SALCE 55
MARIO SMOCOVICH 51
SIMONE STELLA 13
ROBERTO TURCO 16
NOEMI VERONESI 41
Potere al Popolo
CESIDIO FRACASSI 16
MARIA GRAZIA GRECO 13
ANIELLO DE VITA 1
ROBERTO CHIARELLI 5
FRANCESCA PULICE 3
CLAUDIO SOCCI 0
GIANLUCA SCIAMANNA 1
MARIA ANTONIETTA DE GUIDO 0
FLAVIO BELLONE 0
GIAMPIERO MASSIMI 3
VALENTINA MEROLLA 2
FLAVIO SABELLI 0
STEFANIA RUGGERI 4
RICCARDO ANIELLO 0
MARTA TURILLI 0
FLAVIA FATUZZO 0
FABIO SCIATORE 0
Il Popolo della Famiglia
ANDREA TURCO 1
FLORIANA CECCARELLI 4
VINCENZO BASILE 0
DANIELA GRECHI 8
DAVIDE BULZOMI 7
MANILA RIDOLFI 6
CLAUDIO DI NAPOLI 0
MASSIMO NARDIELLO 6
BARBARA PUTIGNANI 1
EMILIO SASSO 7
FRANCESCO MARIA SANNA 23
FILOMENA MARENGO 6
EMILIA DE VIDO 0
LUCA LEONI 0
CHRISTINA GLIOZZI 1
MARIA ELISA ARRABITO 0
LUISA TOTINO 0
rEvoluzione Civica
LAURA VICARIO 59
GIANMARCO DOMINICI 26
MONICA BARDINI 24
ELIGERT HIMA 22
VALENTINA CIANNARELLA 1
ANDREA BONANNI 28
ROBERTO HADDAD 8
ROMANO QUATTROPANETTI 30
ELISA BASTREGHI 0
MASSIMO D’AQUINO 0
PAOLO PALMIERI 2
MARIA CHIARA PETRASSI 1
GIANLUCA PISCITELLI 10
VISSIA PESCE 2
LUCIANO MASI 28
FEDERICA CARLONI 0
MIRELLA SALVI 0
GIANLUCA MONTI 0
Calenda
RAFFAELLA VECCHIARELLI 175
ANGELA SOLAINI 64
SAMUELE GIOVANNI ABU EID 59
ALEMANNO BARSOCCHI 41
FABIO BERTI 64
EMANUELA BISEGNA 56
MARIO BORGO CARATTI 14
MASSIMO CHIESA 51
FRANCESCA CONTRI 10
GABRIELLA DE LUCA 71
ALESSANDRO FANELLA 21
FRANCESCO FORTINO 42
GIUSEPPE GRAZIOLI 60
BRUNA MACIOCCHI 55
GIAMPAOLO MANNUCCI 44
RAFFAELA MIRAGOLI 55
ANGELO MOCCI 62
ALDO PALMERI 42
SIMONE PANELLA 13
FEDERICO PISANO 36
ROBERTO RAPONI 92
STEFANIA SCAROZZA 38
GIOVANNI BATTISTA SPERANZA 27
ANNA LUCIA NATALINA VADALA’ 24
Riconquistare l’Italia
VALERIO RIGA 14
LUCA FONTANA 4
VERONICA VOLPE 2
CLAUDIO GORI 4
CECILIA CLEMENTI 5
ORAZIO FIDERIO 1
SIMONE REVELLI 4
ROMINA PALUDI 24
MIRKO MASTRONARDI 0
MARIA VITTORIA CONTI 1
GIANLUCA DELLA ROCCA 33
ANIELLO MARRAZZO 10
LUCA USAI 4
MAURIZIO SAVONI 0
SIMONA CARLOPPI 0
STEFANIA PORTICI 0
ALESSANDRO SALIS 0
PAOLO LUCIO FANELLI 0
FRANCESCO MARIA VALERIANI 0
DANIELA FRANCIOSI 0
STEFANIA DE LEONIBUS 0
LUCA BARTOLUCCI 0
EROS CHIODI 0
Partito Democratico
MARGHERITA WELYAM MOSAAD GHEBRYAL 863
MARCO BELMONTE 831
FOUZIA DARFAOUI 20
RAFFAELE BIONDO 836
SILVIA FIORUCCI 337
BRUNO CORTEGIANI 34
SERENA BASCIANI 34
LEONARDO DI MATTEO 633
ADALGISA BRANCATO 65
ENRICO MERCANTI 125
ARIANNA EMILI 13
IVANO PATACCHIOLA 45
FEDERICA FALLACARA 166
GIUSEPPE ROMANI 49
GIAMPAOLA PAU 314
GIOVANNI ROMEO 60
VALENTINA PROIETTI 201
MAURIZIO LELLI 159
MONICA RITONDALE 10
MAURIZIO ZEPPILLI 209
CARLA SBRAGA 17
VALENTINA SCARFAGNA 651
DINA SCHINTU 17
IMMACOLATA TALACCI 66
Europa Verde
VALERIO FACCHINELLI 119
SIMONA BOTTONI 9
ROBERTO DI SANTO 27
TAMARA MASSARI 14
DOMIZIANO PISCOLLA 54
PATRIZIA MARINI 20
DOMENICO SURACE 31
LILIANA CARTA 4
PAOLO PATRIARCA 8
DANIELA BRANDI 5
FERNANDO CALDERARI 48
LAURA LOMBARDI 0
ALESSANDRO ALBANESE 0
SILVIO ARRIGO 0
ITALO DI GIUSEPPE 5
PATRIZIA DI NARDO 1
MARCO CIMAGLIA 6
EMANUELE SAVO 0
Roma Futura
ROSARIA CLEMENTE 96
SAMIR ABDELKHALIK OMRAN MOHAMED 89
LAURA ALUISI 2
SALVATORE BORGESE 2
GIANCARLA BABINO 0
DARIO CAREGNATO 0
SILVIA BERTINI 5
GIOVANNI CILIONE 1
ROBERTA FARRUGGIA 4
FABIO CIPRESSA 0
ANNA NAPOLITANO 52
DARIO DE JUDICIBUS 12
FLAVIA TUCCI 6
FRANCESCO IVAN LEGGIO 8
PAOLO PARNASI 40
VITO MATTIA ROSANO 4
ANTONELLO TARANTINO 1
FRANCESCO TOMBESI 2
Sinistra Civica Ecologista
MARCO POSSANZINI 272
SARA QUINTILIANI 23
GIACINTO CARAMIA 13
PATRIZIA ANDREANGELI 24
PAOLO BADII 31
ALEX BIORDI 1
DANILO BORRELLI 10
MARIO CELANI 14
ILARIA DELLO MONACO 98
MICHELE DI LECCE 11
ALESSANDRA DI PRIMIO 11
MANUELA FUSO 68
CARLO DARIO MARTINELLI 26
ANNA MARIA MENOTTI 45
SILVIA MESSINA 96
ANNA NAPOLITANO 11
MARCELLO PROIETTI SPILA 11
FRANCESCA ROMANA TROMBACCIA 11
CLAUDIA TROMBINI 10
PAOLA VALERI 12
ROBERTO VIDALI 47
Demos
FRANCESCO DE DONNO 236
MIRELLA ARCAMONE 324
GIOVANNA ARCIPRETE 35
BARBARA BASSETTI 65
ELISA BELLOMO 15
RIDOUAN BENAZI 55
GIUSEPPE BLASONE 13
CARLO CAPPERONI 31
GIORGIO CARNEVALE 10
DANIELE CAROLI 7
ANNA MARIA CERQUETTI 3
EMANUELE CHERCHI 2
BARBARA COSTA 94
MASSIMILIANO DE FELICE 46
VALERIO DE VITA 15
SILVIA DI CASOLA 40
STEFANO FONTANA 5
MARIA CRISTINA FRANCESCHI 19
DENISE LANCIA 30
CRISTINA LIVA 28
GIOIA PADRONI 2
FABRIZIO PLACIDI 49
DIEGO RECINO 36
MARCO SEVERA 191
Lista Civica Gualtieri
LUIGI SAITO 196
ALESSANDRO CUCCULELLI 80
AMANDA ZANCHI 37
RICCARDO AGOSTINI 3
ANNA BIANCHI 19
AURELIO BONAFEDE 22
MARCO BONCI 74
EMILIANO CORBELLI 12
REMO DE BARTOLOMEO 113
CRISTIANO DE LUCREZIA 27
MARINA DELLA ROCCA 28
CARLO LINETTI 86
LUIGI MARCHIONE 70
ANGELA MASTRANTONI 108
KEVIN MASTROSANTI 16
BARBARA MATTANA 78
GABRIELE MILANI 15
DANIELA MULAS 8
CARMELINA PIETRANGELO 70
ALESSANDRA PILI 66
MARCO RIZZA 32
PAOLA SALTARELLI 47
LUCIANA VIGILANTE 10
Partito Gay
MARISTELLA MARESCA 16
MARCO SPANO 21
GIOVANNI PICUS 7
DANIELE CONCOTELLI 0
SAVIN IVANOV BADEV 1
MARILENA BERARDI 0
GIOVANNA CECERE 0
IDA D’ALESSANDRO 0
SORAYA D’APUZZO 0
MARCO MARIA LORENZO MARCELLO FIORELLI 0
CARLO MARIA ROMEO FLAMINI 0
MANUELA FUSACCHIA 2
SIMONE GENTILI 0
DEBORAH GIOVARRUSCIO 0
GIAMPIERO GUIDOTTI 1
PATRIZIA LUSTRI 1
FRANCESCO MANNO 0
ARIANNA MARCOTULLI 0
GIOIANA NARDI 1
SERAFINO SCARPINO 0
CLAUDIO SURIANO 0
GIULIA TAGLIENTI 0
LORIS TARDUCCI 0
LUCA VITTORI 0
Movimento 5 Stelle
GIULIANA DI PILLO 392
SABRINA D’ALESSIO 146
VITTORIO ALLEGRINI 178
DANILO RICCI 176
FRANCESCO VITOLO 146
RAFFAELE PRESTA 125
FILOMENA COTTI ZELATI 65
LAURA OLIMPIA LAICI 36
CLAUDIO BOLLINI 82
DOMINELLA AGOSTINO 52
GIOVANNI STELLIN 24
MAURO DECINA 94
DOMENICO FALCONIERI 10
ANTONELLA ROBERTI 84
ROBERTA QUARESIMA 145
STEFANO PIRAS 134
SILVIA PAOLETTI 183
PASQUALINO ERNESTO LIBERATORE 22
ALESSIO COCUZZI 83
STEFANO CUSANO 91
ROBERTO LONGOBARDI 31
NELLO ANGELUCCI 38
SILVANA DENICOLO’ 60
VALERIO MARIA VACCHINI 5
Cultura Innovazione Roma Ecologista Virginia Raggi
ANDREA GASPARINI 111
MAURIZIO GRASSI 28
SANDRA ABBONDANDOLO 15
GIACOMO BALESTRIERI 5
DARIO BENSI 34
ROBERTO BIANCHINI 19
LORETTA BUONAMICO 22
FABIO CAPPONI 112
ANTONIO FERNANDO CASTALDO 25
DORA CERONI 12
CHIARA d’ANTONIO 14
ELISABETTA DE LUCA 7
FRANCESCA FAIELLA 67
PAOLO LANZI 1
DAVIDE LUCIA 1
FILIPPO MARGIO 12
MARIA GIOVANNA MENETTI 0
CIRO ORSI 20
LAURA PETRUCCELLI 6
SELENE TESSITORE 9
VITTORIO VISCARDI 1
GENZIANA DELLE CHIAIE 4
STEFANIA GALISE 4
Lista Civica Raggi
AMELIA SANSONE 49
MASSIMO CASALE 10
FRANCA BENFENATI 18
STEFANO CUCCAGNA 24
BIAGIO PALUMBO 17
DIEGO PISAPIA 20
SIMONETTA SORO 25
ANA CATALINA MANNINO 3
MARCO GIAMBRI 35
DANIELE ANGELUCCI 2
DANILO REGINI 3
DANIELE SCOPECE 4
MONICA GALVAGNO 1
PAOLO LAI 2
ALESSIA MORBIDELLI 2
PATRIZIA CARMELA NICOTRA 1
STEFANO PAOLINI 0
FLAVIO ALTOBELLI 5