Meleo (M5S): “Grazie ad amministrazione Raggi a Roma è boom di piste ciclabili e sharing mobility”

“Nonostante Roma sia la città italiana più motorizzata, è bene sottolineare come grazie al grande impegno profuso dall’amministrazione Raggi la Capitale abbia conosciuto un vero e proprio boom delle piste ciclabili: stiamo parlando di ben 75 chilometri di nuove piste in tre anni, a cavallo fra il 2018 e il 2021. L’idea di sviluppo della mobilità sostenibile tracciata dalla passata amministrazione si articola poi con un’offerta complessiva di trasporto pubblico che raggiunge i 300mila posti per 362 linee di servizio e 8.400 chilometri di percorso. L’età media dei mezzi pubblici si è ridotta, passando dai 10,1 anni del 2019 ai 9,1 del 2020. Il 29,2 per cento della flotta è composta da veicoli elettrici, a metano o ibridi. Abbiamo inoltre dotato Roma di un servizio di car sharing con 2.370 veicoli, di cui il 26 per cento a trazione elettrica: in città sono presenti quattro operatori, di cui tre privati. Ma esistono anche altre forme di sharing mobility: bike, scooter e monopattini gestiti da 11 operatori, con circa 950mila iscritti e una flotta di poco più di 22.700 veicoli, tra i quali 14mila monopattini elettrici.

Insomma, un’eredità preziosa che speriamo l’attuale Giunta sappia valorizzare e sviluppare al meglio”.

Così in una nota la capogruppo del M5S in Campidoglio Linda Meleo.