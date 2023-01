Meleo puntualizza sul progetto della linea tranvia Togliatti

Ieri è stato presentato il progetto alla Casa della cultura del V municipio e se ne sono ben guardati dal citare quale amministrazione ha voluto e creduto alla realizzazione di questa importante infrastruttura che aiuterà molti cittadini nella mobilità sul proprio territorio ma ho ben capito che questo atteggiamento da parte loro sarà un modus operandi che li contraddistinguerà nel non fare e prendersi i meriti che appartengono ad altri” Così in un post l’ex consigliere M5s Umberto Placci.

“Ieri – scrive Linda Meleo – si è svolta un’assemblea pubblica in Municipio V per illustrare il progetto del tram che passerà su viale Palmiro Togliatti, collegando su ferro la via Tuscolana e Ponte Mammolo.