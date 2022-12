Metro A e B, sottoscritto accordo per acquisto 30 treni

Sottoscritto oggi 29 dicembre 2022 l’accordo quadro tra Roma Capitale e Hitachi Rail, aggiudicataria della procedura competitiva svolta, per l’acquisto di 30 nuovi treni con un investimento complessivo di 264 milioni di euro. Il primo contratto applicativo prevede la fornitura di quattordici treni, dodici destinati alla Metro B e due alla Metro A, che inizieranno ad arrivare a dicembre 2024 e saranno tutti consegnati entro 12 mesi.

Determinante nel portare a buon fine l’acquisto dei nuovi treni, fa sapere il Campidoglio in una nota, il lavoro del Dipartimento Mobilità di Roma Capitale. I primi nuovi convogli saranno dunque sui binari in tempo per il Giubileo del 2025