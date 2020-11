Metro C, De Vito: “Opportuna question time in Aula, serve chiarezza”

“Disservizio davvero inaccettabile quello che questa mattina ha portato alla chiusura della metro C, obbligando i romani a vivere una situazione di caos e di pericolosi assembramenti. In una metropoli come la nostra, dove la mobilità è un servizio fondamentale, costringere i cittadini a trovarsi di fronte ad una situazione come quella di oggi è davvero molto grave. Auspico che quanto prima venga fatta chiarezza sui motivi che hanno portato al blocco del servizio e ritengo opportuno che l’Aula dedichi uno specifico question time alla spiacevole vicenda, affinché siano resi gli opportuni chiarimenti alla cittadinanza”.

Così, in una nota, il presidente dell’Assemblea Capitolina Marcello De Vito.