Metro C si rinnova, bus sostitutivi per tutto il week end

ATAC comunica che sono in programma interventi di rilancio delle infrastrutture della rete metro che, insieme al rinnovo in corso della flotta, consentiranno un progressivo efficientamento del servizio di trasporto.

Proprio per svolgere i lavori che servono al miglioramento dell’infrastruttura, il servizio della linea C sarà sostituito da bus di superficie dalla sera di venerdì 26 Gennaio fino a Domenica 28 Gennaio 2024 inclusa. I lavori riguardano manutenzioni straordinarie necessarie alla revisione dei deviatoi (scambi) presenti lungo la linea, di durata tale da non poter essere svolti nell’intervallo notturno di sospensione dell’esercizio commerciale. Il servizio riprenderà regolarmente Lunedì 29 Gennaio 2024 alle 5,30.

Venerdì 26 Gennaio 2024 le ultime corse partiranno dal capolinea di Pantano alle ore 20.30 e dal capolinea di San Giovanni alle 21.

Tutte le informazioni di servizio, con l’indicazione puntuale dei servizi sostitutivi, saranno pubblicate sul sito www.atac.roma.it e saranno diffuse anche dai canali social aziendali.