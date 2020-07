Michele Amadori e Alberto Lombardi al Venerdrink

Venerdì 3 luglio nuovo appuntamento con il Venerdrink ai Bufalini (via di Val Tellina 118 – zona Monteverde Nuovo) alle ore 20:30.

Michele Amadori è un cantautore con 6 album all’attivo e diversi lavori come compositore per cinema e tv. Sue le musiche del fortunato cartone animato (il primo in Europa sulla Shoah) “La stella di Andra e Tati”, prodotto da Larcadarte e Rai Ragazzi in collaborazione con il MIUR, vincitore di diversi premi a livello internazionale. Insieme ad Alberto Lombardi, produttore artistico del suo ultimo album “Fermo al piano”, è un componente della RINO GAETANO BAND!

Alberto Lombardi è un virtuoso italiano della chitarra riconosciuto a livello internazionale, specializzato sia nell’acustica fingerstyle che nell’elettrica rock. È anche un cantautore e ha appena pubblicato il suon nuovo disco “Home”, missato dal leggendario fonico di Springsteen e Rolling Stones, Bob Clearmountain.

Per info e prenotazioni 0645435511