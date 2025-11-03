Monte Mario, l’ex sede Telecom diventa un asilo nido: “Così nascerà una scuola dentro la scuola”

Un piccolo asilo nel cuore di Monte Mario, dentro l’istituto comprensivo Parco della Vittoria. È questa l’idea che sta prendendo forma tra le aule e i corridoi della scuola Leopardi, dove oggi si immaginano spazi a misura di bimbo: tappeti colorati, giochi, e voci che si intrecciano a quelle dei fratelli più grandi.

A proporla è stata la presidente della commissione Lavori pubblici del Municipio I, Giulia Callini. “All’interno del complesso ci sono due edifici ormai inutilizzati — spiega —: uno era la sede Telecom, oltre 300 metri quadrati di superficie, l’altro è la vecchia casa del custode, circa 130 metri. Strutture che possono rinascere e diventare un asilo nido per i bambini tra 0 e 3 anni”.

La mozione, approvata all’unanimità dal consiglio municipale, raccoglie una richiesta che le famiglie avanzano da anni. “Il plesso Parco della Vittoria serve un bacino molto ampio, tra i residenti del Municipio I e XIV — racconta Luca Macrì, presidente del consiglio d’istituto —. Avere un nido qui significherebbe completare il percorso educativo fin dai primi mesi di vita, in un ambiente verde e protetto come quello del Parco di Monte Mario”.

Chi vive il quartiere lo sa bene: l’assenza di un nido si fa sentire. “Accompagnare tre figli in scuole diverse è un’impresa — ammette Leonardo, genitore di tre bambini —. Ci si muove in auto, si perde tempo nel traffico e a cercare parcheggio. Un nido nel plesso sarebbe una svolta”.

La proposta ha messo d’accordo tutte le forze del Municipio. “Sarebbe un’opportunità enorme per il territorio — sottolinea Callini —. I nidi comunali più vicini sono solo a valle, tra via Gomenizza e piazzale degli Eroi. Qui, invece, servirebbe davvero un punto di riferimento per le famiglie”.

Ora la presidente del Municipio I Lorenza Bonaccorsi dovrà verificare con il Campidoglio la fattibilità dell’intervento.

E dal Comune arrivano aperture. “Se un immobile è vuoto e può diventare un nido, bisogna farlo subito — commenta il consigliere capitolino Riccardo Corbucci (PD) —. Ogni nuovo nido è un investimento di civiltà: permette continuità educativa, sostiene le famiglie e restituisce vita agli spazi pubblici”.

