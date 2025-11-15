Monteverde, morte di Leonardo Fiorini: l’esame autoptico conferma lo scontro prima della caduta

Emergono i primi, decisivi elementi dall’autopsia sul corpo di Leonardo Fiorini, il 27enne morto dopo essere precipitato dal terrazzo di un b&b a Monteverde.

L’esame, svolto all’Istituto di Medicina Legale della Sapienza, ha evidenziato non solo lesioni compatibili con la caduta fatale, ma anche segni chiari di una violenta colluttazione avvenuta poco prima.

Riscontri che confermano, di fatto, le testimonianze raccolte nelle ore successive alla tragedia: Leonardo e il 25enne David Stojanovic – oggi in stato di arresto – avrebbero avuto uno scontro fisico anche sul terrazzo dell’appartamento, immediatamente prima della caduta nel vuoto.

Durante l’accertamento medico-legale sono stati effettuati anche i prelievi per il tossicologico, i cui risultati arriveranno nelle prossime settimane e potrebbero aggiungere ulteriori elementi al quadro investigativo.

Stessa procedura prevista per l’arrestato, che sarà sottoposto agli esami per verificare un’eventuale assunzione di sostanze stupefacenti.

Le indagini proseguono, mentre gli inquirenti cercano di ricostruire ogni dettaglio di quei minuti drammatici che hanno portato alla morte del giovane.

