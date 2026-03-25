Mostra/Mercato in via Tiburtina venerdì 27 marzo 2026

Venerdì, 27 marzo 2026, dalle ore 9.00 alle ore 19.00, in via Tiburtina, (nel quartiere Pietralata/Portonaccio), sul marciapiede tra via delle Cave di Pietralta e via B. De Ritis, ci sarà un’altra edizione della Mostra-Mercato del Tiburtino, denominata “GIORNATA DER VIA”.

L’evento, che si svolge ormai da molto tempo ed è organizzato dall’Associazione Culturale “Araba Fenice III” (di Fabiana e Patrizia), riguarderà prodotti di: Artigianato, Commerciali, Abbigliamento, Bigiotteria e Prodotti Tipici ed altro ancora.

La Presidente informa che si potranno scoprire le eccellenze del territorio, un artigianato unico, moda, accessori e prodotti enogastronomici locali.

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