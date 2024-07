Municipio III, FdI: “Nel Parco Talenti non sarà ripristinata una parte dell’area ludica”

“Questa mattina durante la riunione della commissione Ambiente in Municipio III, il dirigente del dipartimento P.A.U. (Programmazione e Attuazione Urbanistica), su mia precisa richiesta, ci ha informato che parte dell’area ludica nel Parco Talenti non sarà ripristinata. La decisione sembrerebbe essere stata presa dopo un sopralluogo svolto insieme al dipartimento ambiente.

Una scelta incomprensibile, senza consultare il municipio, di cui veniamo a conoscenza solamente oggi a dodici mesi di distanza dal sopralluogo, nonostante le numerose interrogazioni sollevate da Fratelli d’Italia.

Purtroppo non è stato possibile capire meglio le motivazioni di questa scelta, poiché il dirigente in modo poco professionale e alquanto stizzito ha preferito prima parlare al telefono durante il nostro intervento e dopo ha deciso di non rispondere alle nostre domande e di lasciare i lavori della commissione.

E’ evidente che tali atteggiamenti non siano ammissibili soprattutto nei confronti di chi attende risposte da anni.

Vista la situazione, quindi, abbiamo chiesto al presidente della commissione Trasparenza capitolina, Federico Rocca, una convocazione della commissione per avere chiarimenti in merito alle scelte prese dai due dipartimenti municipali”. E’ quanto dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia del municipio III, Manuel Bartolomeo.

