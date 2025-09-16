Municipio IV, si dimette Saputi: al suo posto Colarossi

Cambio di caselle nel consiglio del IV Municipio. Lorenzo Saputi, eletto nella Lista civica Raggi e approdato a marzo in Forza Italia, il 15 settembre ha rassegnato le dimissioni. A subentrare sarà Marco Colarossi, già consigliere regionale e volto noto del territorio tiburtino.

Il meccanismo è semplice: Saputi aveva preso il posto di Roberta Della Casa, nel frattempo salita alla Pisana. Ora, con le sue dimissioni, la graduatoria scorre di nuovo e a salire è proprio Colarossi.

Formalmente entrerà in Aula come esponente della civica Raggi, ma il passaggio sarà breve: come già annunciato, aderirà subito a Forza Italia, andando così ad affiancare Fabrizio Montanini.

Per gli azzurri è un tassello importante: Colarossi rafforza la presenza sul territorio, pur mantenendo il doppio incarico tra Regione e Municipio. “Non percepirò alcuno stipendio da consigliere municipale – ha precisato –. Non ho mai abbandonato la dimensione locale: continuerò a occuparmi del Tiburtino con ancora più impegno”.

