Municipio V, Mauro Caliste scalda i motori per il 2027: al via il tour nei quartieri

La partita per le amministrative del 2027 comincia a prendere forma anche nei Municipi, e nel quadrante est di Roma il primo a scendere ufficialmente in campo è Mauro Caliste.

Il minisindaco del V Municipio ha annunciato la volontà di correre per un secondo mandato, rilanciando la lista civica che lo portò alla vittoria nel 2021, “Impegno Civico – Caliste Presidente”, forte di un consenso personale costruito sul territorio.

Una mossa che guarda non solo alla riconferma locale, ma anche al rafforzamento dell’asse con il Campidoglio guidato da Roberto Gualtieri, in vista di un appuntamento elettorale che, dopo il rinvio deciso dal Ministero dell’Interno, porterà i romani alle urne nella primavera del 2027.

Il primo appuntamento pubblico è già fissato: venerdì 22 maggio, alle 17:30, nella sala di Largo Venue, dove Caliste darà ufficialmente il via alla campagna.

Al suo fianco ci sarà l’assessore all’Ambiente Edoardo Annucci, tra i più votati nella scorsa tornata elettorale, presenza che segna una linea di continuità con l’esperienza amministrativa appena trascorsa.

Dopo il lancio, partirà un vero e proprio tour nei quartieri del Municipio V: dal Pigneto a Centocelle, passando per Tor Tre Teste e l’asse della Prenestina.

L’obiettivo è costruire il programma attraverso incontri diretti con cittadini, associazioni e comitati di zona, seguendo un’impostazione partecipativa già sperimentata negli anni passati.

Caliste punta a intercettare il tessuto civico locale, valorizzando le proposte arrivate dal basso e trasformandole in linee guida per il futuro governo municipale. Un approccio che mira a rafforzare il legame tra amministrazione e territorio, in un contesto politico che si preannuncia particolarmente complesso.

Lo slittamento delle elezioni alla primavera 2027, infatti, apre a scenari più ampi. La tornata amministrativa potrebbe sovrapporsi, almeno in termini di clima politico, alle elezioni nazionali previste per l’autunno dello stesso anno, trasformando la sfida romana in un banco di prova di rilievo nazionale.

In questo quadro, partire con largo anticipo e con una struttura civica già radicata appare come la strategia scelta dal presidente del Municipio V per consolidare consenso e arrivare preparato a un appuntamento elettorale che si annuncia tutt’altro che ordinario.

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