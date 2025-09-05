Municipio XV, completata la riqualificazione della Cittadella del Sociale
Da lunedì la riapertura del parcheggio
La Cittadella del Sociale di via Cassia 472 cambia volto. Dopo mesi di lavori, avviati la scorsa primavera, l’area esterna è stata completamente riqualificata, restituendo al Municipio XV e ai cittadini uno spazio non solo più accogliente, ma anche più sicuro e funzionale.
Gli interventi hanno riguardato diversi fronti: dalla messa in sicurezza degli accessi, con l’installazione di un cancello elettronico su via Cassia e di un nuovo ingresso pedonale su via Santa Giovanna Elisabetta, dotato di abbattimento delle barriere architettoniche, fino al restyling delle aree verdi e al ripristino degli impianti di illuminazione e irrigazione.
Nuova pavimentazione per l’ingresso carrabile, aree incolte trasformate in ampi parcheggi – che saranno a disposizione di dipendenti e cittadini dall’8 settembre – e le targhe appena affisse che indicano chiaramente gli stabili e le attività presenti, completano un intervento atteso da tempo.
«L’obiettivo – hanno spiegato il presidente del Municipio XV, Daniele Torquati, il vicepresidente Alessandro Cozza e l’assessora al Sociale Agnese Rollo – era rendere questo luogo, frequentato ogni giorno da centinaia di persone, più accogliente, fruibile e sicuro. Un risultato raggiunto grazie al lavoro dell’Ufficio Tecnico e alla collaborazione degli Uffici del Sociale, che hanno seguito passo passo le fasi del cantiere».
