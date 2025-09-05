Municipio XV, completata la riqualificazione della Cittadella del Sociale

La Cittadella del Sociale di via Cassia 472 cambia volto. Dopo mesi di lavori, avviati la scorsa primavera, l’area esterna è stata completamente riqualificata, restituendo al Municipio XV e ai cittadini uno spazio non solo più accogliente, ma anche più sicuro e funzionale.

Gli interventi hanno riguardato diversi fronti: dalla messa in sicurezza degli accessi, con l’installazione di un cancello elettronico su via Cassia e di un nuovo ingresso pedonale su via Santa Giovanna Elisabetta, dotato di abbattimento delle barriere architettoniche, fino al restyling delle aree verdi e al ripristino degli impianti di illuminazione e irrigazione.

Nuova pavimentazione per l’ingresso carrabile, aree incolte trasformate in ampi parcheggi – che saranno a disposizione di dipendenti e cittadini dall’8 settembre – e le targhe appena affisse che indicano chiaramente gli stabili e le attività presenti, completano un intervento atteso da tempo.

«L’obiettivo – hanno spiegato il presidente del Municipio XV, Daniele Torquati, il vicepresidente Alessandro Cozza e l’assessora al Sociale Agnese Rollo – era rendere questo luogo, frequentato ogni giorno da centinaia di persone, più accogliente, fruibile e sicuro. Un risultato raggiunto grazie al lavoro dell’Ufficio Tecnico e alla collaborazione degli Uffici del Sociale, che hanno seguito passo passo le fasi del cantiere».

