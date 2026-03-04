Nasce l’USSIC: a Roma sociale e sanità diventano un’unica rete. Addio alla cura “a pezzi”

Roma fa un passo avanti nel welfare cittadino. Questa mattina si è riunito per la prima volta l’Ufficio Sociosanitario Integrato Cittadino (USSIC), un organismo nato per superare la storica frammentazione tra servizi sociali e sanitari e rendere più efficace l’intervento pubblico a favore dei cittadini, con particolare attenzione alle fasce più fragili.

Dalla collaborazione episodica a una governance stabile

L’USSIC non è un semplice tavolo di incontri: rappresenta la nuova struttura operativa di coordinamento tra Roma Capitale e le Aziende Sanitarie Locali (ASL).

Dopo mesi di lavoro preparatorio, che hanno visto protagonisti l’Ufficio di Piano Sociale Cittadino e le tre ASL della Capitale, il sistema punta a trasformare linee programmatiche e indirizzi politici in azioni concrete sul territorio.

Secondo l’assessora alle Politiche Sociali e alla Salute, Barbara Funari, «Oggi segniamo un’evoluzione concreta nel modo in cui le Istituzioni lavorano insieme. L’USSIC non è solo un tavolo di coordinamento, ma il luogo dove trasformiamo indirizzi e linee programmatiche in azioni operative, capaci di incidere realmente sulla vita dei cittadini».

Obiettivi concreti: più vicini ai cittadini

L’ufficio è pensato per mettere a sistema risorse e competenze, garantendo una risposta integrata che tenga insieme assistenza sanitaria e servizi sociali.

Tra le priorità:

Coordinamento delle attività tra Comune e ASL per una gestione più rapida ed efficace dei casi fragili;

Miglioramento dei percorsi di accesso ai servizi socio-sanitari per anziani, disabili e famiglie in difficoltà;

Pianificazione e monitoraggio delle azioni sul territorio, per intervenire in modo mirato e tempestivo.

Cosa cambia per il cittadino?

L’insediamento di oggi segna il passaggio da una collaborazione “episodica” (legata a singoli progetti) a una stabile. Questo significa che, a regime, i percorsi di cura e assistenza dovrebbero essere definiti in modo congiunto fin dall’inizio, garantendo che chi riceve assistenza sanitaria sia automaticamente supportato anche dal punto di vista sociale, e viceversa.

