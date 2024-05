Nascerà a Pietralata la “Casa delle famiglie”

“Sorgerà a Pietralata – informa un comunicato della Presidenza del IV Municipio – il nuovo progetto giubilare “Casa delle famiglie”, un luogo speciale che rappresenta l’incarnazione stessa della solidarietà. È un progetto sociale unico nel suo genere dove si mescolano insieme accoglienza e impegno nel sostenere le famiglie più bisognose e vulnerabili, offrendo loro un rifugio sicuro, calore umano e risorse per ridare speranza e costruire un futuro migliore. Finalità primaria della struttura è dare risposta alle situazioni di difficoltà in cui versano le famiglie che si trovano sotto sfratto, le madri sole con figli e i padri separati in condizioni svantaggiate. Verranno offerti alloggio e sostegno temporaneo fino alla soluzione delle criticità. All’interno della struttura ci saranno molti spazi per i cittadini: sale polifunzionali, aree giochi per i bambini, anche per i bambini disabili, predisposizione di un playground e di un’area polifunzionale, orti didattici per le scuole, area cani, parcheggio. Un contesto bellissimo dove i cittadini del quartiere si sentiranno a casa loro, inserito in una grande area verde. Costo dell’intervento 5,4 milioni di euro, probabile apertura fine 2025. Un’altra grande opera si aggiunge in questo territorio in cui è presente un “Centro per la disabilità” ed è prevista la ristrutturazione del Centro Culturale “Gabriella Ferri” con fondi giubilari che sommati raggiungono 17 milioni di euro circa. Nessuna amministrazione aveva investito a Largo Beltramelli cifre di questo genere”.



Questo articolo è stato utile o interessante?

Sostieni Abitarearoma clicca sul pulsante ↙ Se riscontri problemi con la donazione libera contattaci: e-mail

--------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------clicca sul pulsante ↙---------------------------------------------------------------------------

Condividi questo articolo: Facebook Whatsapp Telegram Twitter Email

Articoli Correlati