Noleggio Lungo Termine a Roma

Il Noleggio Lungo Termine rappresenta la soluzione più innovativa per offrire mobilità a tutte le tipologie di imprese, professionisti e anche per i privati.

Il primo grande vantaggio è che non si deve immobilizzare alcun capitale né sottostare ad un finanziamento in cui ci siano interessi da pagare.

In questo modo il nostro potere di indebitamento non viene intaccato in modo da poterlo dedicare completamente al nostro core business o agli interessi personali.

Se poi vogliamo fare un passo leggermente più lungo della gamba e toglierci uno “sfizio” con un veicolo per noi “importante” possiamo versare un anticipo che porti il valore di investimento commisurato e in linea con il nostro reddito.

Quante volte ci è capitato di non sapere se possiamo “permetterci” una spesa “pazza” che esula dalla normale gestione quotidiana della nostra famiglia o della nostra azienda?

Con Noleggio a Lungo Termine questo è possibile fin da subito perché tutti i costi di gestione della mobilità sono certi e prefissati.

Infatti la quota di Noleggio a Lungo Termine comprende già:

– RCA

– KASKO

– I/F

– Tagliandi e Manutenzione straordinaria

– Soccorso stradale

Non ci saranno quindi sorprese di nessun tipo.

Addirittura possiamo anche richiedere la gestione delle gomme invernali e estive, un veicolo sostitutivo in caso di fermo tecnico o furto… insomma, avremo la certezza del nostro costo di mobilità.

Se questo è forse poco rilevante in una gestione familiare, è determinante per una azienda o un piccolo imprenditore che potrà pianificare investimenti senza dover accantonare somme per gli imprevisti come sinistri, malfunzionamenti o furti.

Un altro tassello che va ad aggiungersi ad una fruizione di mobilità efficiente è senza dubbio avere una flotta aziendale sempre adeguata e tecnologicamente avanzata che tuteli sia la sicurezza di coloro che guidano che la salute di chi invece vive la città.

Ma possibile che non ci siano difetti nel Noleggio a Lungo Termine?

Certamente ci sono momenti delicati nel corso del contratto che con difficoltà si riesce a gestire da soli:

– Un veicolo che viene consegnato in ritardo

– Un intoppo nelle procedure di manutenzione

– Una modifica al contratto sottoscritto

Per tutte queste cose serve avere un rapporto con un partner come Inrent che lavorando con i più importanti Attori di questo settore sa come muoversi e risolvere problematiche in tempi ristretti.

Inrent è formato da consulenti che vi consiglieranno il veicolo ed i servizi più adeguati alle vostre necessità a prescindere dal marchio o dal noleggiatore.

La sede di Inrent è in via Nomentana 533-535 a Roma, tel. 06 69367555 – 06 69341832.