Notte di follia sulla Tuscolana: autista Atac minacciato, bus preso a calci e costretto a fermarsi

Non si arresta l’escalation di violenza e vandalismo ai danni dei mezzi pubblici della Capitale, riaccendendo l’allarme sulla sicurezza del personale Atac esposto in prima linea, specialmente durante i turni più isolati.

L’ultimo grave episodio si è verificato in piena notte lungo la via Tuscolana, nel quadrante compreso tra i quartieri di Don Bosco e Cinecittà.

Il conducente di un autobus della rete notturna è stato costretto a interrompere bruscamente il servizio e a far scendere i passeggeri dopo essere stato aggredito verbalmente e minacciato da un uomo a bordo.

L’allarme è scattato intorno alle 3:30 della notte all’altezza del civico 1015 di via Tuscolana.

Il diverbio, nato per futili motivi, ha visto un passeggero scagliarsi contro l’autista con pesanti minacce verbali, seminando il panico tra le poche persone presenti nell’abitacolo. La furia dell’uomo non si è placata nemmeno al momento di scendere dal mezzo.

I rilievi delle forze dell’ordine e la caccia all’uomo

Sul posto sono intervenuti d’urgenza i Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile di Roma, allertati dallo stesso dipendente dell’azienda dei trasporti capitolina.

Il sopralluogo dei Carabinieri

I militari dell’Arma giungono sul punto dell’aggressione, mettono in sicurezza l’area e raccolgono la testimonianza e la denuncia formale dell’autista, visibilmente scosso ma senza ferite fisiche.

La rimozione del mezzo pesante

Constatata l’impossibilità di proseguire la corsa in sicurezza a causa del blocco della porta, l’autobus viene fatto rientrare lentamente in deposito per consentire i necessari interventi di ripristino.

L’analisi dei filmati di sicurezza

Gli investigatori avviano l’esame delle registrazioni delle telecamere a circuito chiuso installate a bordo del mezzo e dei sistemi di sorveglianza stradale della via Tuscolana per identificare l’autore del raid.

L’aggressore è infatti riuscito a dileguarsi a piedi nelle vie limitrofe prima dell’arrivo delle gazzelle.

Questo grave episodio si somma temporalmente a quello avvenuto solo poche ore prima in via Virginia Agnelli, dove un altro mezzo Atac (della linea 773) era stato vandalizzato da un uomo che aveva mandato in frantumi il vetro della cabina del conducente.

Due casi quasi speculari che riaccendono con forza il dibattito sindacale sulla sicurezza e sulle tutele da garantire ai lavoratori delle linee urbane.

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