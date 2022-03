Nuova Linea Tivoli, Guidonia, Tor Vergata, Anagnina

Da lunedì 1 aprile 2022 la nuova linea Cotral collegherà Tivoli a Roma Anagnina. Un servizio attivo in via sperimentale che amplia l’offerta di trasporto dei bus regionali nel quadrante sud-est dell’area metropolitana.

In totale quattro corse al giorno – due in andata e due al ritorno – permetteranno ai clienti residenti a Tivoli, a Villanova e a Guidonia di raggiungere l’Università e il Policlinico di Tor Vergata fino al nodo di scambio romano di Anagnina.

Il percorso si articolerà dal capolinea di Largo Saragat a Tivoli attraverso Villanova, via Marremana, Guidonia Montecelio per poi proseguire lungo la Strada provinciale 28 e sull’Autostrada A1 fino al casello di Roma sud.

I bus proseguiranno lungo via Passolombardo ed effettueranno fermate presso l’Università e il Policlinico di Tor Vergata fino al capolinea di Roma Anagnina.

Nel dettaglio, dal capolinea di Largo Saragat a Tivoli, dal lunedì al venerdì, sono previste due partenze alle ore 6:30 e alle ore 9:30 del mattino, mentre al ritorno due corse partiranno da Roma Anagnina alle ore 14:15 e alle ore 17:30.