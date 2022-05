Nuovo carico di farmaci e beni alimentari per popolazione Ucraina

“Grazie all’impegno dei volontari e dei sostenitori di Planet Solidarietà – APS (con sede a Centocelle) oggi, con il camion messo a disposizione dallo Studio Tecnico Mariani, abbiamo consegnato alla Basilica di Santa Sofìa un nuovo carico di medicinali e generi alimentari a favore di chi sta latendo indicibili sofferenze”.

Informa Francesco Figliomeni (Planet Solidarietà APS).

“Beni – prosegue Figliomeni – che saranno immediatamente trasferiti con i tir e che saranno destinati alla popolazione Ucraina in fuga dalle bombe. Ringraziamo tutti coloro che si sono prodigati per la straordinaria raccolta dei farmaci e dei generi di prima necessità e auspichiamo la cessazione immediata del conflitto, ci sono altre modalità per risolvere le dispute, non certo con le armi. #STOP WAR:”