Nuovo Codice stradale. Arriva Aura To Go con Automobile Club Roma

Codice della strada pronto per essere revisionato. E così per aiutare le famiglie ad accogliere le nuove norme per la sicurezza stradale arriva una iniziativa utile ed efficace: "Aura To Go", il nuovo parco scuola itinerante che sarà messo gratuitamente a disposizione dei piccoli, dai 3 ai 12 anni, il 30 settembre presso il Centro Commerciale Aura.

In considerazione del fatto che il Consiglio dei Ministri ha approvato il nuovo disegno di legge, che potrebbe diventare legge in autunno, il centro situato nel quartiere Aurelio, da sempre attento e sensibile alle tematiche di vita quotidiana che coinvolgono i suoi visitatori, ha pensato bene di anticipare e lanciare una campagna a tema, utile e al tempo stesso divertente, per educare al meglio i bambini, futuri guidatori. Con questo scopo è stata ideata la campagna di sensibilizzazione “Primi passi a 4 ruote”, in collaborazione con Automobile Club Roma, che si terrà presso il centro in piazza del Sagrato dalle 11 alle 13 e dalle 15 alle 19.

A piedi, in bicicletta o in monopattino, la mobilità e il suo apprendimento fanno parte della vita quotidiana di ognuno di noi e per questo è importante iniziare a giocare con i segnali stradali per apprendere, già dai primi anni di età, l'importanza di fare attenzione quando si è in macchina o mentre si attraversano le strisce pedonali. Per tutta la giornata i ragazzi potranno vivere l'emozione della guida, grazie alla presenza di mini vetture elettriche sulle quali si potrà salire per dare vita ad una simulazione realistica del traffico cittadino. Un percorso con tanto di semafori e "foglio rosa" da consegnare ai più meritevoli. Lezioni sulla sicurezza e preziosi consigli saranno dispensati, invece, alle famiglie dagli operatori dell'Automobile Club Roma, che metteranno a disposizione degli adulti anche il percorso anti ebbrezza, per comprendere al meglio come comportarsi prima di mettersi alla guida se non si è certi di avere i riflessi lucidi. Pochi semplici ma fondamentali suggerimenti, come: evitare distrazioni ed uso del cellulare mentre si guida, fare attenzione ai limiti di velocità, allacciare le cinture, non bere e non guidare in caso di sonnolenza, tenere entrambe le mani sul volante perché la sicurezza è un gioco di squadra, anzi di famiglia.

Un messaggio importante rivolto alle numerose famiglie che frequentano il centro Aura, in prima linea nella diffusione di eventi riguardanti tematiche sociali attraverso laboratori ed eventi (come il corso di inglese per bambini) che si svolgono durante tutto l’anno.