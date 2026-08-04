Oasi anti-afa a Centocelle: inaugurato in piazza dei Gerani il primo “rifugio fito-bioclimatico” della Capitale

Un’architettura verde pensata per offrire sollievo immediato e sottrarre i residenti alle “isole di calore” della periferia est.

È stato inaugurato questo pomeriggio a Centocelle il primo rifugio fito-bioclimatico di Roma Capitale, un prototipo d’avanguardia posizionato nel giardino recintato al centro di piazza dei Gerani, a due passi dal capolinea dei tram.

All’evento di presentazione hanno preso parte il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri, l’Assessora capitolina all’Ambiente Sabrina Alfonsi, il Presidente del Municipio V Mauro Caliste, l’Assessore municipale Edoardo Annucci e il Direttore dell’Ufficio Clima del Campidoglio Edoardo Zanchini.

Tecnologia e natura: come funziona la struttura

L’infrastruttura, costata oltre 138.000 euro e realizzata grazie alle risorse del “Programma sperimentale di interventi per l’adattamento ai cambiamenti climatici in ambito urbano” promosso dal Ministero dell’Ambiente, si presenta come una griglia in acciaio quadrata di 9,5 metri per lato e 4,4 metri d’altezza.

Il funzionamento si basa sull’integrazione tra elementi vegetali e sistemi tecnologici:

Ombreggiamento vegetale: al centro della struttura sorge un ulivo, mentre sulle pareti perimetrali e sulla copertura crescono piante rampicanti (glicini, viti americane, viti canadesi e rincospermo) selezionate per catturare micropolveri e inquinanti;

Microclima e servizi: lo spazio è dotato di nebulizzatori d’acqua per abbassare la temperatura percepita, sedute in legno e prese elettriche per la ricarica di smartphone o l’utilizzo di personal computer.

La gestione operativa e la manutenzione dell’impianto sono state affidate direttamente al Municipio V.

Gualtieri: “Un prototipo da replicare nelle aree critiche”

Centocelle figura tra i quadranti urbani maggiormente esposti alle picchi di temperatura estivi.

«Continua a crescere la rete di rifugi climatici della nostra città – ha dichiarato il Sindaco Roberto Gualtieri –. I sensori satellitari indicano quest’area come una delle più sofferenti durante le bolle di calore. Da oggi i cittadini avranno a disposizione uno spazio dove riposare, lavorare o leggere al fresco. Roma si conferma all’avanguardia nella lotta alle conseguenze della crisi climatica».

L’iniziativa s’inserisce nel perimetro del Piano Caldo di Roma Capitale. Come chiarito dall’assessora Sabrina Alfonsi, l’obiettivo è trasformare il rifugio di piazza dei Gerani in un modello ripetibile in tutti quei contesti urbani ad alta densità cementizia dove la piantumazione diretta di alberi ad alto fusto risulta complessa o impossibile.

Soddisfazione è stata espressa anche dal Presidente del Municipio V, Mauro Caliste:

«Centocelle necessitava di una risposta concreta. Questo spazio migliora la qualità della vita del quartiere e diventa un presidio fondamentale di tutela per le fasce più fragili della popolazione».

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.

Sostieni il nostro lavoro indipendente Anche un piccolo contributo fa la differenza