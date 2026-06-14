Oltre 25mila presenze per la prima edizione di RIM – Roma in Musica

Si è conclusa con la grande jam session di Parco Schuster la prima edizione di RIM – Roma in Musica, la manifestazione promossa da Roma Capitale con la direzione artistica di Daniele Silvestri che ha fatto suonare tutta la città.

Con oltre 25 mila presenze in sette giorni, dal 7 al 13 giugno, la rassegna ha trasformato la Capitale in un palcoscenico diffuso e a cielo aperto, con musica a ingresso libero e gratuito in ogni Municipio di Roma.

Un successo straordinario per un progetto nato per dare valore ad artiste, artisti e alle tante realtà che abitano e animano tutti i territori della città, ma anche per portare la musica ovunque, accorciando le distanze tra il centro storico e i quartieri.

L’iniziativa ha preso il via domenica 7 giugno con una parata musicale che ha visto la partecipazione di 3 mila persone, tra musicisti, studentesse, studenti, cittadine e cittadini, in un grande corteo che da Piazza Mastai a Trastevere ha raggiunto Piazza Navona.

Proprio Piazza Navona è stata il centro narrativo della settimana, ospitando dirette radiofoniche, talk e incontri guidati dallo stesso Daniele Silvestri.

Anche qui, la piazza ha risposto positivamente con centinaia di persone che ogni giorno, nelle serate dall’8 al 12 giugno, hanno avuto modo di ascoltare artiste e artisti quali Sergio Cammariere, Tosca, Max Gazzè, Stefano Fresi, Fabio Celenza, Gnut, Mirkoeilcane, Alessandra Nazzari, Massimo Giangrande e Andrea Satta.

Ma anche la risposta nei diversi Municipi è stata significativa: ogni giorno, tantissime persone hanno preso parte ai tanti appuntamenti, dai concerti alle jam session, dalla musica classica al pop, organizzati nelle strade, nelle piazze, ma anche nei negozi e nei luoghi di aggregazione di ogni singolo quartiere.

Un successo reso possibile in particolare grazie alle associazioni e alle scuole di musica del territorio, la cui collaborazione è stata fondamentale per costruire un programma capace di valorizzare il ricco tessuto musicale e artistico della Capitale.



La manifestazione si è conclusa sabato 13 giugno al Parco Schuster con circa 7500 persone che si sono avvicendate, da pomeriggio a sera, sul grande prato all’ombra della Basilica di San Paolo fuori le Mura.

Sul palco, dalle ore 18 circa, una jam session che ha posto al centro la dimensione collettiva della musica, con l’esibizione delle allieve e degli allievi delle scuole di musica del territorio e di diversi rapper della scena romana: Suarez (Valerio Petrocchi), White Boy (Cristian Dionisi), Panz (Josef Hadad), William Pascal (Guglielmo Pascali), Rosa White (Giulia Masci), Er Drago (Sandro Roia) e Greta Greza (Greta Battaglia).

Il pubblico si è acceso, in particolare, nel corso del set guidato dal direttore artistico Daniele Silvestri, che è salito sul palco insieme a tante artiste e artisti, tra cui alcuni dei nomi protagonisti in piazza Navona, Sergio Cammariere, Stefano Fresi, Max Gazzè e Mirkoeilcane, e ancora, Lavinia Mancusi, Cristiana Polegri, Greg, Andrea Pesci e molti altri.

Durante la serata, anche il Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, è salito sul palco, imbracciando la chitarra per unirsi alla jam session.

La manifestazione RIM – Roma in Musica è stata promossa e sostenuta da Roma Capitale – Assessorato alla Cultura e al Coordinamento delle iniziative riconducibili alla Giornata della Memoria, con il coordinamento del Dipartimento Attività Culturali e in collaborazione con OTR Live.

Official Sponsor Toyota. Sponsor TIM e BIP Group. Radio ufficiale Dimensione Suono Roma. Coordinamento organizzativo Zètema Progetto Cultura.

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