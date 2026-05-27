Ondate di calore, bollino rosso giovedì 28 maggio

Negli ultimi giorni è stato registrato un aumento record delle temperature in tutta la penisola. Non fa eccezione la Regione Lazio con la città di Roma.

Ondata di calore da bollino arancione nella giornata di mercoledì 27 maggio 2026 mentre per giovedì 28 è previsto un incremento dell’allerta, come indicato nell’informativa ministeriale nazionale .

Scatterà il bollino rosso che indica condizioni di emergenza con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive, e non solo sui sottogruppi a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche.

La Protezione Civile è sempre in azione e invita cittadine, cittadini e turisti a scaricare l’OPUSCOLO informativo con i comportamenti da adottare in caso di temperature elevate: troverete indicate quali azioni evitare e cosa fare.

Roma Capitale invita inoltre a scaricare l’app Acquea creata da Acea per segnalare le fonti di acqua a disposizione in città.

Per ogni richiesta di chiarimenti, informazioni e/o interventi, è possibile contattare la Sala Coordinamento Intervento Operativo (SCIO), attiva H24, al numero verde 800 854 854 o al numero 06 67109200.

Dal 1° giugno sarà esecutiva, fino al 30 ottobre 2026, l’ordinanza n.74 del 26 maggio 2026 firmata del Sindaco che unifica le strategie di prevenzione rischio incendi e mitigazione effetti delle ondate di calore.

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