Ospedale di Tivoli, nuove piastre specialistiche e diagnostica per l’emergenza

Il San Giovanni Evangelista di Tivoli continua a voltare pagina e a rafforzare il proprio ruolo di presidio sanitario di riferimento per il territorio.

Questa mattina sono stati inaugurati nuovi e importanti servizi che ampliano in modo significativo l’offerta assistenziale dell’ospedale, a conferma di un percorso di rilancio avviato dopo il grave incendio che, due anni fa, ne aveva compromesso l’operatività.

A tagliare il nastro è stato il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, affiancato dal direttore generale della Asl Roma 5, Silvia Cavalli, e da numerosi rappresentanti delle istituzioni regionali e locali.

Al centro dell’intervento, un investimento complessivo di 3 milioni di euro, che si inserisce in un piano più ampio di risorse – oltre 20 milioni di euro – già destinate alla riapertura e al potenziamento dell’ospedale, anche grazie ai fondi giubilari.

Le nuove strutture inaugurate comprendono le piastre di Endoscopia Digestiva e Oculistica, realizzate al quarto piano per una superficie complessiva di 490 metri quadrati, la sezione di Radiologia dedicata al pronto soccorso, una TAC di ultima generazione riservata ai percorsi di emergenza-urgenza e il day hospital psichiatrico.

Le piastre specialistiche rappresentano un salto di qualità per il presidio tiburtino: l’Endoscopia Digestiva è dotata di due sale interventistiche complete, mentre l’Oculistica può contare su una sala operatoria moderna, spazi per la preparazione dei pazienti e aree dedicate all’osservazione post-intervento.

Ambienti progettati per garantire sicurezza, comfort e l’utilizzo di tecnologie avanzate, capaci di supportare diagnosi tempestive e trattamenti sempre più mirati.

Un altro tassello fondamentale è rappresentato dalla nuova Radiologia del pronto soccorso, con una TAC ad alte prestazioni pensata per rispondere rapidamente alle situazioni di emergenza.

L’apparecchiatura, affiancata da strumentazioni di supporto come iniettori di mezzo di contrasto, monitor multiparametrici, defibrillatori e dotazioni dedicate alla gestione dei farmaci, consente di ridurre i tempi diagnostici e migliorare la sicurezza di pazienti e operatori sanitari.

Accanto all’area dell’emergenza, trova spazio anche il day hospital psichiatrico, un servizio strategico per la presa in carico di pazienti con disturbi psichiatrici che necessitano di percorsi terapeutici strutturati, ma non di un ricovero ordinario.

Un modello assistenziale che punta sulla continuità delle cure e su risposte più adeguate ai bisogni di salute mentale della popolazione.

Nel complesso, gli interventi inaugurati segnano un passo avanti decisivo per il San Giovanni Evangelista: più servizi, più tecnologia e una maggiore capacità di rispondere alle esigenze del territorio, riducendo la mobilità passiva e restituendo ai cittadini un ospedale sempre più moderno, efficiente e vicino ai bisogni di cura.

