Ostia, al via la scogliera per proteggere la Rotonda: un nuovo baluardo contro l’erosione

Un nuovo scudo di pietra difenderà la costa di Ostia dall’erosione. La Regione Lazio ha dato il via libera alla realizzazione di una scogliera lineare di 350 metri, che sorgerà nel tratto di mare tra la Fontana dello Zodiaco e la piscina del Kursaal, con l’obiettivo di mitigare l’azione delle mareggiate e proteggere uno dei punti più iconici del litorale romano.

L’intervento sarà curato dal Dipartimento regionale alla Tutela del Territorio, Demanio e Patrimonio, che ha deciso di agire tempestivamente dopo un sopralluogo effettuato dai tecnici della pianificazione costiera.

Ma come sarà questa nuova barriera? Si tratterà di una scogliera soffolta, ovvero una struttura sommersa capace di smorzare la forza delle onde, riducendo i danni alle strutture e rallentando l’inesorabile arretramento della linea di costa.

Lunga 350 metri, larga circa 5 metri e alta 2 metri, verrà posizionata a 15 metri dalla riva, diventando parte integrante di un più ampio piano di ripascimento del litorale.

Un piano per il futuro del litorale

L’assessore regionale Fabrizio Ghera ha sottolineato l’importanza di questo intervento:

“Con questo intervento straordinario la Regione Lazio metterà in sicurezza la Fontana dello Zodiaco e il trampolino del Kursaal. Contemporaneamente sono in fase di ultimazione i lavori di ripristino della soffolta a Lido centro. Con queste opere confermiamo l’attenzione della Giunta per salvaguardare il litorale di Ostia dall’erosione.”

Ma i lavori non si fermano qui. Entro l’inizio dell’estate, altri due interventi cruciali cambieranno il volto del litorale:

Ripristino della soffolta nel tratto tra la Rotonda di Piazzale Magellano e il Canale dei Pescatori, per garantire maggiore protezione alla spiaggia.

Ripascimento della costa dal Canale dei Pescatori fino alla Rotonda, grazie a una draga che, dopo il 15 marzo, sverserà 180mila metri cubi di sabbia per ricostruire la spiaggia erosa.

