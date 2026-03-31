Madonnetta vede la luce: via al cantiere per l’illuminazione dopo 10 anni di attesa

Sono iniziati oggi i lavori per l’attivazione dell’impianto di illuminazione pubblica in via Giovanni Minozzi e nell’area verde limitrofa a Parco Pubblico, nel quartiere Madonnetta, nel Municipio Roma X.

L’avvio del cantiere, affidato ad Acea Areti I.P., mette fine a un’attesa decennale e risolve un complesso stallo amministrativo legato alla mancata immissione in possesso di questo impianto, realizzato dal Consorzio “Madonnetta” nell’ambito della Convenzione Urbanistica stipulata con Roma Capitale nel 2007 nel Comparto “D” del Piano Particolareggiato di zona “O” n. 44.

I lavori eseguiti da Acea Areti I.P., del valore di oltre 17mila euro, si concluderanno nelle prossime settimane e rappresentano un ulteriore importante tassello della più ampia strategia adottata dall’Amministrazione capitolina finalizzata sia alla riattivazione delle infrastrutture esistenti, sia alla realizzazione di nuove Opere pubbliche nell’ambito del Piano dei programmi urbanistici nelle periferie che vede Roma investire 100 milioni di euro come dotazione iniziale.

Nello specifico l’intervento di Madonnetta garantirà non solo una migliore visibilità stradale lungo via Minozzi, ma anche la restituzione alla comunità della completa fruibilità del parco pubblico adiacente, rendendolo un luogo di aggregazione sicuro e illuminato.

L’avvio del cantiere è il risultato di un intenso lavoro di coordinamento tra i Dipartimenti Urbanistica, Infrastrutture e Lavori Pubblici e Patrimonio. Grazie a questo impegno sinergico, è stato possibile superare le criticità derivanti dal mancato esercizio dell’impianto procedendo al suo adeguamento, riattivazione e immissione in possesso.

“L’apertura del cantiere a Madonnetta rappresenta un risultato di grande rilievo per il quadrante del Municipio X. Siamo intervenuti su una ferita urbana aperta da circa dieci anni, causata dalla complessa eredità dei consorzi privati e da iter burocratici che sembravano inestricabili. La nostra priorità, fin dall’inizio della consiliatura, è stata quella di trasformare gli ambiti urbanistici periferici della nostra città da semplici segni sulla carta a quartieri realmente dotati di servizi. Con l’accensione dell’impianto di Madonnetta, non ci limitiamo a riattivare dei punti luce, ma restituiamo infrastrutture primarie a un territorio, da troppo tempo rimaste in un ‘limbo’ amministrativo, in grado di garantire vivibilità, sicurezza, decoro e dignità. Continuiamo a lavorare affinché nessun cittadino di Roma, a prescindere dalla distanza dal centro, debba sentirsi privato dei diritti minimi di cittadinanza” dichiara l’Assessore all’Urbanistica, Maurizio Veloccia.

“Procediamo nel nostro impegno di illuminare il più possibile le periferie, sia ai fini di una maggiore visibilità per la sicurezza stradale sia, soprattutto, per dare maggiore sicurezza alle persone che vivono e transitano nel territorio. Ringrazio il Dipartimento e la Direzione competente per le attività svolte, finalizzate a uno degli obiettivi prioritari della nostra amministrazione”, aggiunge l’Assessora ai Lavori Pubblici, Ornella Segnalini.

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