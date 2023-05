Ostia, trasporto pubblico notturno: debutto per la n070 Eur-Ostia

Attivo sul territorio del X Municipio un nuovo servizio della rete bus notturna gestita da Atac. Esordio per la n070 Eur-Ostia e modifica per la linea nME.

La linea n070 collega piazzale dell’Agricoltura all’Eur alla stazione Lido Centro della ferrovia Metromare. Il nuovo percorso della linea notturna nME serve in maniera capillare Ostia Ponente e importanti strade come via Isole del Capo Verde, via Domenico Baffigo e corso Duca di Genova.

“Il provvedimento – spiega Eugenio Patanè, Assessore alla Mobilità di Roma Capitale, – nasce per potenziare il trasporto pubblico nei territori del X municipio che oggi sono scoperti dal servizio notturno quali Ostia Ponente, Infernetto, Casal Palocco, Acilia, Axa e Axa-Malafede. Tali modifiche rientrano nell’ambito della nuova attività di ripianificazione della rete di superficie su gomma che abbiamo avviato con i Municipi, insieme al Dipartimento Mobilita Sostenibile e Trasporti, Roma Servizi per la Mobilità e Atac”.

“Nel caso specifico, siamo intervenuti sulla modifica della rete con l’aumento dell’offerta in una fascia particolarmente importante, come quella notturna, che consente ai lavoratori di alcuni servizi di arrivare in tempo sul posto di lavoro o trattenersi sino a tardi senza usare l’auto privata. Questi provvedimenti – conclude Patanè – sono anche importanti in ottica di sicurezza dei nostri cittadini fruitori del trasporto pubblico”.

Per i dettagli dei percorsi delle nuove linee, consulta la pagina del portale di Roma Mobilità .