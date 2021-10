Paolo Emilio Marchionne è il nuovo presidente del III municipio

Dopo il ballottaggio del 17 e 18 ottobre 2021 è stato eletto il presidente del Municipio Roma 3.

Paolo Emilio Marchionne candidato per il centrosinistra ha ottenuto la maggioranza dei voti con il 62,37% mentre il candidato del centrodestra Giordana Petrella si è fermata al 37,63%.

Come voti in assoluto Marchionne ne ha raccolti 45.186, molti in più rispetto ai 29.698 del primo turno.

Il centrodestra è riuscito a ottenere solo mille voti in più rispetto a quelli presi al primo turno passando da 26.278 a 27.264.

L’affluenza è stata bassa: 43,56%; al primo turno fu il 51,66%.

Il commento al voto

Una vittoria netta, che premia l’impegno di tante e tanti. Se sono stato eletto presidente lo devo solo al fatto che centinaia di persone si siano date da fare, ognuno come poteva e voleva per mobilitarsi e iniziare a realizzare il Municipio che verrà.

Un impegno disinteressato e generoso. È fatta così la politica che mi appassiona da sempre.

Sento su di me una grande responsabilità: migliorare la quotidianità di chi vive nel nostro quartiere. E insieme far crescere e tenere unite tutte le forze che animano il centrosinistra.

Abbiamo vinto anche perché non abbiamo agitato le paure che ciascuno può vivere, ma abbiamo immaginato un futuro per star meglio tutte e tutti.

Ora si tratta di realizzarlo passo dopo passo.

Un ringraziamento a tutte quelle persone che hanno inviato un messaggio, distribuito volantini, organizzato iniziative, dato una mano quando c’è stato bisogno.

Un ringraziamento speciale va a Sara Alonzi, compagna di partito e di vita, per il supporto e la sopportazione.

Paolo Emilio Marchionne

Non è andata come avremmo voluto, abbiamo perso.

Le sconfitte però si accettano sempre e comunque.

Non ho nessun rimpianto. Nessuno.

Abbiamo dato tutto quello che potevamo dare, abbiamo corso senza sosta, abbiamo dormito 4 ore a notte, abbiamo volantinato in ogni angolo del municipio, abbiamo stretto migliaia di mani.

Però…. contro l’astensione e contro gli apparentamenti tra partiti che fino a due settimane fa si vomitavano addosso i peggio insulti e poi al ballottaggio si dichiarano amore, no, non puoi vincere. Peccato.

Ma siamo comunque qua!

Farò un’opposizione forte, concreta. Gli starò con il fiato sul collo.

Lo devo a tutte quelle persone che hanno lottato con me e per me.

GRAZIE!

Grazie per tutte le volte che il vostro supporto mi ha commossa e riempito il cuore.

Grazie per avermi accompagnata in questa meravigliosa avventura.

Sempre qui mi troverete, non vi lascio, non fatelo neanche voi!

È solo l’inizio di una nuova battaglia.

FORZA CHE QUESTO MUNICIPIO HA BISOGNO DI NOI!!!!

Giordana Petrella

ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO