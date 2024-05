Parte la realizzazione del Porto commerciale di Fiumicino: un passo avanti per i pescatori

La cerimonia della posa della prima pietra del porto commerciale di Fiumicino, atteso da anni, è diventata realtà con un investimento di 55 milioni di euro. Questo porto permetterà la sicurezza della flotta pescherecci di Fiumicino, spesso danneggiata dalle criticità del porto canale.

All’inaugurazione dei lavori erano presenti il presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale, Pino Musolino, il sindaco Mario Baccini, il ministro alle infrastrutture e ai trasporti Matteo Salvini, la vicepresidente della Regione Lazio Roberta Angelilli e altre autorità locali.

Pino Musolino ha sottolineato l’importanza di questa opera per la città e il Lazio, evidenziando che sarà il” primo porto commerciale costruito da zero negli ultimi 40 anni in Italia”. Inoltre, ha aggiunto che “il porto sarà anche utilizzato per l’approvvigionamento di cherosene per l’aeroporto”.

Il sindaco Baccini ha espresso la sua soddisfazione per l’avvio di questa opera strategica, sottolineando “l’importanza della delocalizzazione dei cantieri per risolvere i problemi del porto canale”.

La vicepresidente della Regione Lazio, Angelilli, ha enfatizzato che questa iniziativa “non riguarda solo Fiumicino, ma l’intera regione e l’Italia, contribuendo allo sviluppo della blue economy”.