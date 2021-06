Parco Appia Antica con 16 artisti “La soluzione poetica” 

Giovedì 1 luglio alle 21, nello splendido spazio dell’Ex Cartiera Latina del Parco Regionale dell’Appia Antica, torna lo spettacolo intermediale della scrittrice e regista Federica Altieri. Tra musica, recitazione, videoarte, performance, installazioni, fotografia e letteratura, un incontro di 16 italiani e tedeschi, con una perla danese proveniente direttamente dall’Odin Teatret, omaggiano uno dei più grandi intellettuali del nostro tempo: Valerio Magrelli, poeta, scrittore, traduttore, critico letterario e accademico.

Attraverso la sua visione antropologica della società contemporanea lo spettacolo “La soluzione poetica” propone agli spettatori un percorso itinerante, immersivo, d’incontro negli spazi all’aperto dell’Ex Cartiera Latina, che dalla Città Eterna prenderà il via per un tour internazionale tra Danimarca, Germania, Francia.

A Roma l’evento è realizzato grazie al sostegno dell’Ambasciata Tedesca: la coesistenza delle due lingue sarà caratteristica fondamentale dello spettacolo.

Premio Feltrinelli per la poesia italiana ricevuto dall’Accademia Nazionale dei Lincei, e collaboratore delle pagine culturali di Repubblica, Valerio Magrelli ha tradotto le opere dei più importanti poeti francesi del ‘900. Nello spettacolo “La soluzione poetica”, la sua visione del contemporaneo ha ispirato un linguaggio prettamente intermediale e tecnologico.

Federica Altieri: “Si tratta, difatti, di una “Soluzione poetica-tecnologica”. Definire Valerio Magrelli un “poeta” è riduttivo, poiché la sua scrittura percorre e vive in una dimensione trasversale, che attraversa generi e mondi diversi. Magrelli dubita, osserva, riflette e, con perspicace libertà, racconta l’epoca in cui stiamo vivendo in modo talmente confidenziale da spiazzare alla prima lettura.”



Tecnologia e arte si fondono divenendo un tutt’uno, si rielaborano l’una nell’altra, si trasformano, dialogano in un linguaggio, quello Poetico, che risorge divenendo nuova forma di comunicazione: sintetica, aperta, libera, capace di ricollocarsi sempre in nuove sequenze di significato. “In questo contesto proprio la Parola Poetica diviene ponte tra il pensiero analogico e quello digitale dando vita ad un linguaggio innovativo e sperimentale.

Prodotto dall’Associazione Appercezioni, questo evento conferma la volontà di Federica Altieri di intrecciare la sua Arte con la società contemporanea: superando la concezione egoica del “personaggio” o del “protagonista” per ritrovare il piacere dell’assemblamento, dove ogni ruolo è parte dell’atto artistico – dall’attore, all’aiuto-regista, al tecnico audio/luci, allo scenografo, all’ufficio stampa. Un lavoro che si rielabora di continuo a seconda del paese che lo ospita, un cammino metamorfico che si trasforma a seconda della lingua, dei luoghi, dei professionisti che lo plasmano e creando una partitura collettiva.

Uno spettacolo orizzontale con artisti nazionali ed internazionali di grande spessore: il 1 luglio andranno in scena l’attrice Maria Letizia Gorga (nella foto), i performer berlinesi Bankleer, l’attrice tedesco-portoghese Maria Ana Bernauer, i musicisti Emanno Baron e Marcello Allulli, dal celebre Odin Teatret l’attore Ulrik Skeel, la scenografa Barbara Pensa, la fotografa Paola Favoino, lo scultore Cesare Lauri, la giovanissima attrice Viola Maria Ronzoni, il videoartist Claudio Ammendola, gli attori Irene Trapani e Diego Colaiori, l’ufficio stampa Fiorenza Gherardi de Candei, lo stage manager Andrea D’Amico, il responsabile produzione Carlo Ronzoni.

Già lo scorso anno l’Ex Cartiera aveva ospitato l’opera itinerante Roma Matria Comune, andata in scena con un sorprendente intersecarsi di esperienze contemporanee che hanno raccontato le differenti “voci” del vivere attuale.

L’ingresso gratuito (offerta libera) è a numero chiuso, con un max di 60 partecipanti e la prenotazione obbligatoria alla mail appercezioni2004@gmail.com.