Parco Barone Rampante tra abbandono e degrado

Dopo ripetute segnalazioni da parte di cittadini residenti nelle case popolari di via G. Morandi e via T. Cremona e tra questi anche il presidente del CSA Morandi Elvio Macario che anche attraverso i social hanno segnalato la triste situazione di degrado al Parco Barone Rampante.

L’erba è così alta tanto da renderlo non fruibile, insicuro e pericoloso. Abbiamo perciò fatto un sopralluogo e documentare quanto ci è stato segnalato.

Purtroppo il Parco è di fatto impraticabile con erba alta in alcuni punti oltre un metro e diventa anche a rischio incendio con l’arrivo della stagione estiva.

Le panchine, ammalorate, sono seminascoste dalla vegetazione e quindi non utilizzabili, l’area giochi per bambini sono ancora in ottimo stato ma purtroppo sempre inutilizzata perché quasi irraggiungibile, così come mini campo di calcio dove a farla da padrone sono non i ragazzi a giocare come dovrebbe essere, ma le erbe infestanti.

Infine c’è il ponte in legno intitolato a Ilaria Alpi chiuso al passaggio pedonale ormai anni e su cui era stata notizia della volontà da parte della giunta comunale della volontà di rimetterlo insicurezza, tanto di aver stanziato in bilancio le risorse necessarie. Purtroppo non si hanno notizie al riguardo e le probabilità che ne venga giù qualche pezzo, aumentano sempre di più, se si continua a non intervenire.

Durante la visita ci siamo imbattuti i tre anziani a passeggio sul vialetto centrale uno dei quali lo faceva avvalendosi di un deambulatore i quali oltre a lamentarsi dell’erba alta e delle panchine rotte ci hanno segnalato anche lo stato del marciapiede impercorribile con il deambulatore, tanto che per arrivare al parco, ci ha detto l’anziano: “posso farlo solo camminando nel bel mezzo di via Morandi e questo con non pochi rischi”.

Quasi dimenticavo una cosa positiva… tutti i cestini erano stati svuotati e i sacchi cambiati. E non è una cosa da poco!

