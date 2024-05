Parco della Madonnetta, online il bando per il recupero e la gestione

È online il bando per il recupero e la gestione del parco della Madonnetta, polmone verde di Acilia, nel Municipio X.

Si tratta del primo progetto, e del primo avviso pubblico, del nuovo Programma sui “Parchi Urbani Integrati“, approvato dalla Giunta Capitolina ad agosto 2023 per chiudere e sostituire il precedente Programma sui “Punti Verde Qualità” (PVQ).

Una grande area verde da riqualificare con progetti dedicati alla socialità, allo sport, alla cultura, alla formazione e alla vita all’aria aperta. Un’occasione per investitori grazie allo strumento del project financing, che lascia all’Amministrazione pubblica l’indirizzo di interesse generale e al privato l’opportunità di business e l’onere del rischio di impresa.

Per tutti i dettagli sul bando, accedere alla pagina dedicata del portale TuttoGare di Roma Capitale e consultare la gara #649: “Affidamento in Concessione della progettazione, dei lavori per il recupero e della gestione dell’ex P.V.Q. 13.08 – Piano di Zona B/8 Madonnetta – di Roma Capitale”.

Iniziativa dell’Assessorato al Patrimonio e alle Politiche Abitative insieme al relativo Dipartimento.

