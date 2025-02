Parco della Madonnetta: ricordato Riccardo Pica  

Il 26 ottobre 2025 mattina è stato ricordato Riccardo Pica, il giovane che stava giocando nel parco con un gruppo di amici e che dopo essere stato aggredito da un senza fissa dimora il 26 febbraio 2021, nella fuga, è caduto a terra, perdendo la vita.

Alla cerimonia di commemorazione hanno partecipato i genitori del ragazzo, Daniela Salustri ed il marito, i dirigenti di Ecoitaliasolidale che hanno organizzato l’evento, Gaetano Di Staso, responsabile di Ecoitaliasolidale per il X Municipio e il Litorale romano, Piergiorgio Benvenuti, Presidente Nazionale di Ecoitaliasolidale e Giuliana Salce, Responsabile per il Lazio. Prersente anche il Presidente della Commissione Trasparenza di Roma Capitale, Federico Rocca.

Il Parco della Madonnetta, un tempo classificato come Punto Verde Qualità, era oggetto di un ambizioso progetto che prevedeva la realizzazione di sei campi da tennis, due campi polivalenti coperti, sei palestre, uno skate park, piscine, campi da calcio, ristoranti e bar. Tuttavia, nel 2015, la concessione è stata revocata al gestore privato. Da quel momento, le strutture sono state vandalizzate, incendiate e occupate abusivamente da senza fissa dimora.

La situazione è tragicamente culminata proprio il 26 febbraio 2021, quando Riccardo Pica ha perso la vita.

Purtroppo durante i numerosi sopralluoghi che abbiamo effettuato in questi ultimi anni come Ecoitaliasolidale abbiamo riscontrato una situazione di totale degrado che prosegue a peggiorare: rifiuti, vetri rotti, strutture devastate dagli incendi e spazi pericolosi per chiunque vi si avventuri. La proprietà del parco è ancora del Comune di Roma, e chi amministra la città ha il dovere di intervenire per mettere in sicurezza l’area e mantenere le promesse di riqualificazione spesso annunciate.

“Chiederemo un incontro con il Prefetto di Roma – ha dichiarato Piergiorgio Benvenuti – per chiedere la messa in sicurezza dell’area ed evitare ulteriori incidenti e sciagure come è accaduto a Riccardo”, mentre Federico Rocca ha assicurato che “a breve verrà convocata una Commissione Trasparenza per verificare quali iniziative e progetti vi sono per riqualificare il Parco della Madonnetta da parte di Roma Capitale”.

Si è conclusa l’iniziativa con i genitori di Riccardo che hanno posizionato il “primo mattone” con la scritta “Parco Riccardo Pica- Madonnetta 26/2/2025 – Ecoitaliasolidale”, che rappresenta simbolicamente una pietra miliare per sollecitare la riqualificazione e la messa in sicurezza del Parco della Madonnetta.

“Posizionare questo mattonella da parte nostra, e voluto da bambini della stessa età del giovane tragicamente scomparso, che hanno realizzato la scritta sul mattone, intende sensibilizzare – ha concluso la madre di Riccardo – la comunità e le Istituzioni competenti sull’urgenza di interventi che garantiscano maggiore sicurezza e fruibilità del parco, evitando che tragedie simili si ripetano e permettendo così a tutti di vivere il parco in modo sereno e protetto“.

