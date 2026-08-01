Pasticcio alberi in via Benedetto Croce: piantumati e seccati due volte in un anno, esplode la protesta all’VIII Municipio
Secondo la ricostruzione della consigliera municipale, Simonetta Novi (Gruppo Misto), la catena di errori sarebbe iniziata all'inizio dell'estate del 2025
Un filare di alberi storici abbattuti nel momento sbagliato, due tentativi di ripiantumazione andati completamente a vuoto nel giro di pochi mesi e decine di giovani piante finite di nuovo al macero sotto la calura estiva.
È una storia di ordinario degrado amministrativo e cattiva gestione del verde pubblico quella che arriva da via Benedetto Croce, la strada che ospita proprio la sede del Municipio VIII.
A sollevare il caso, chiedendo interventi immediati e sanzioni rigorose, è la consigliera municipale del Gruppo Misto, Simonetta Novi, che traccia un bilancio drammatico sulla metamorfosi della via negli ultimi dodici mesi.
L’inizio del caos: gli abbattimenti fuori stagione
Secondo la ricostruzione della consigliera, la catena di errori sarebbe iniziata all’inizio dell’estate del 2025. I vecchi alberi della via, presenti da decenni ma considerati a fine ciclo vitale, sono stati abbattuti nei primi giorni di giugno: un periodo dell’anno in cui il Regolamento del Verde cittadino vieta categoricamente simili operazioni, a meno che non vi sia un documentato e imminente rischio di crollo.
Contestualmente al taglio dei vecchi esemplari, la ditta incaricata ha proceduto alla piantumazione di nuovi pruni. La risposta dell’ecosistema è stata implacabile: complice il caldo di luglio, dopo appena quattro settimane le nuove piantine si sono completamente seccate e sono state rimosse.
Il secondo tentativo e il disastro agronomico
Nell’autunno del 2025 si è arrivati al secondo round: la ditta è tornata sul posto per mettere a dimora una seconda mandria di pruni. Ma anche in questa circostanza, denuncia Novi, sarebbero state impiegate tecniche agronomiche errate e grossolane:
“I nuovi alberi sono stati piantati senza posizionare il tubo necessario per l’irrigazione profonda delle radici e coprendo persino di terra il colletto della pianta”, spiega la consigliera. “Il risultato è stato inevitabile: l’acqua fornita è andata in dispersione senza che il terreno riuscisse a trattenerla”.
L’epilogo si è consumato a fine luglio 2026: altri 30 giovani pruni ormai privi di vita sono stati tagliati e portati via per la seconda volta consecutiva.
“Un triplo spreco: ora sanzioni e controlli”
Il risultato finale è sotto gli occhi dei residenti e degli utenti delle uffici municipali: in un solo anno una strada ombreggiata e alberata si è trasformata in una distesa spoglia.
“Siamo di fronte a un triplo spreco di denaro e di risorse ecologiche”, attacca Simonetta Novi. “La cosiddetta ‘garanzia di attecchimento’ prevista dai contratti serve a coprire la fisiologica perdita di una piccola percentuale di piante, non la moria di interi filari abbattuti e ripiantati nei periodi sbagliati, con tecniche da dilettanti e senz’acqua. Ci aspettiamo provvedimenti esemplari contro la ditta esecutrice e nei confronti di chi, all’interno dell’amministrazione, aveva il compito di vigilare sui lavori”.
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