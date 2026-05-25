Paura a Giardinetti, camion dell’Ama va in fiamme durante la raccolta: rifiuti scaricati in strada

Mattinata di paura nella periferia est della Capitale, dove un mezzo Ama impegnato nella raccolta dei rifiuti è stato interessato da un incendio improvviso durante il servizio.

Le fiamme sono divampate domenica nella zona di Giardinetti, tra via Pietro Piffetti e via Fratelli Poggini, costringendo l’operatore a fermare immediatamente il camioncino compattatore.

Secondo una prima ricostruzione, sarebbe stato proprio l’autista del mezzo ad accorgersi del fumo provenire dal cassone durante il giro di raccolta. In pochi istanti la situazione è degenerata, con i rifiuti che hanno iniziato a prendere fuoco all’interno della vasca.

Per evitare che le fiamme raggiungessero il veicolo e si propagassero ulteriormente, l’operatore ha scaricato il materiale direttamente sulla carreggiata, mettendo in sicurezza il camion e allertando i soccorsi.

Sul posto sono intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco, che hanno circoscritto e spento l’incendio prima che potesse coinvolgere auto in sosta o edifici vicini.

L’area è rimasta temporaneamente isolata per consentire le operazioni di bonifica e la rimozione dei rifiuti bruciati.

Non si registrano feriti né particolari conseguenze per il personale Ama presente durante l’intervento.

Restano ora da chiarire le cause che hanno provocato il rogo. Tra le ipotesi al vaglio ci sarebbe anche la possibile presenza, tra i rifiuti conferiti, di materiali infiammabili o batterie danneggiate, spesso all’origine di incendi sui mezzi adibiti alla raccolta urbana.

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